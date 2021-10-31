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Bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı

31.10.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderler, Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi’ne kadar kısa gezinti yaptı ve geleneğe uyarak çeşmeye bozuk para attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu etkinliğe katılmadı.

Bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından olan ve "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi, sabah bazı G20 liderlerini ağırladı.

ANLAMI NE?

Ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi rehberliğinde G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderler, Trevi Çeşmesi'ne giderek, “Roma’ya tekrar geri gelmeyi” dileme anlamını taşıyan geleneği sürdürerek, çeşmeye 1 avroluk madeni para attı.

Liderlerin kültürel gezi turuna, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu bir grup katıldı.

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ERDOĞAN VE BIDEN KATILMADI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu bazı liderler bu etkinliğe katılmadı.

Etkinlik sırasında çeşme etrafında geniş güvenlik önlemi alındı. Çeşme ve etrafı halka kapatılırken, ziyaret sırasında İtalyan güvenlik güçlerine ait helikopterle hava devriyesi de gerçekleştirildi.

İtalya'nın düzenlediği 16'ıncı G20 Liderler Zirvesi, bugünkü oturumlarla sona erecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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