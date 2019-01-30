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‘Bazı Nissan Yöneticileri Bana Komplo Kurdu’

30.01.2019 20:16 | Son Güncelleme

Nissan’ın eski yöneticisi Carlos Ghosn, Renault ile daha yakın ilişki kurulmasına karşı çıkan Nissan yöneticilerinin kendisine karşı komplo kurduğunu ileri sürdü

‘Bazı Nissan Yöneticileri Bana Komplo Kurdu’

Japon otomobil devi Nissan’ın eski yöneticisi Carlos Ghosn, Kasım ayında tutuklandığından bu yana ilk kez gazetecilere konuştu. Yolsuzluk iddialarıyla Japonya’da gözaltına alınan Ghosn, suçlamaları reddederek Renault ile daha yakın ilişki kurulmasına karşı çıkan Nissan yöneticilerinin kendisine karşı komplo kurduğunu ileri sürdü.

Tutuklu bulunduğu iki ay boyunca sadece avukatları ve büyükelçilik yetkilileriyle görüşmesine izin verilen Ghosn, Japon gazetesi Nikkei’ye Çarşamba günü açıklamalarda bulundu. 64 yaşındaki işadamı Nikkei’yle mülakatında masum olduğu yönündeki savunmasını yineledi, firma içindeki diğer yöneticilerin kendisini ‘komplo ve ihanet’ yoluyla devre dışı bırakmaya çalıştıklarını iddia etti.

Nissan Sözcüsü Nicholas Maxfield ise firma yetkililerini savunarak Ghosn’a yönelik soruşturmanın firma içindeki muhbirlerin savcılara aktardığı bilgiler doğrultusunda başlatıldığını belirtti ve “Bu olaylar dizisinin tek sorumlusu Ghosn ve Kelly’nin görevi kötüye kullanmalarından kaynaklandı” şeklinde konuştu.

Firmanın diğer yöneticilerinden Greg Kelly, Ghosn’a yardım etmekle suçlanıyor. Ghosn ile aynı dönemde tutuklanan ve Aralık ayında kefaletle serbest bırakılan Kelly şu an hala Tokyo’da kalıyor. Ghosn’un kefaletle serbest bırakılma talebiyse delil karartma ve kaçma olasılığı nedeniyle reddedildi.

Bununla ilgili de yorumda bulunan Ghosn, “Neden hala tutuklu olduğumu anlamıyorum. Hem zaten tüm deliller Nissan’ın elinde” dedi.

Ghosn ayrıca suçlu bulunduğu eylemlerin çoğunun Nissan’ın ilgili birimleri ve üst düzey yöneticileri tarafından bilinen ve onaylanan işlemler olduğunu savundu.

Nissan’ın yüzde 43 hissesine sahip olan Renault şirketi 1999 yılında Ghosn’u Japonya’ya göndererek Nissan’ın iflasın eşiğinden dönmesine yardımcı olmakla görevlendirmişti. Ghosn, Renault-Mitsubishi-Nissan ortaklığının yürütülmesindeki başarılarıyla tanınıyor.

Fransız hükümeti sözcüsü Benjamin Griveaux Ghosn’un Nikkei’ye yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmayı reddetti.

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