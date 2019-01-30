‘Bazı Nissan Yöneticileri Bana Komplo Kurdu’

Japon otomobil devi Nissan’ın eski yöneticisi Carlos Ghosn, Kasım ayında tutuklandığından bu yana ilk kez gazetecilere konuştu. Yolsuzluk iddialarıyla Japonya’da gözaltına alınan Ghosn, suçlamaları reddederek Renault ile daha yakın ilişki kurulmasına karşı çıkan Nissan yöneticilerinin kendisine karşı komplo kurduğunu ileri sürdü.

Tutuklu bulunduğu iki ay boyunca sadece avukatları ve büyükelçilik yetkilileriyle görüşmesine izin verilen Ghosn, Japon gazetesi Nikkei’ye Çarşamba günü açıklamalarda bulundu. 64 yaşındaki işadamı Nikkei’yle mülakatında masum olduğu yönündeki savunmasını yineledi, firma içindeki diğer yöneticilerin kendisini ‘komplo ve ihanet’ yoluyla devre dışı bırakmaya çalıştıklarını iddia etti.

Nissan Sözcüsü Nicholas Maxfield ise firma yetkililerini savunarak Ghosn’a yönelik soruşturmanın firma içindeki muhbirlerin savcılara aktardığı bilgiler doğrultusunda başlatıldığını belirtti ve “Bu olaylar dizisinin tek sorumlusu Ghosn ve Kelly’nin görevi kötüye kullanmalarından kaynaklandı” şeklinde konuştu.