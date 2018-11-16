HABER

Bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

Bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti

VERSAY (AA) - Fransa'nın Versay kentinde düzenlenen uluslararası bir konferansta yapılan oylamada bir dizi ölçü birimi yeniden tanımlandı.

Versay'da düzenlenen çeşitli ülkelerden bilim adamlarının katıldığı "Ağırlık ve Ölçüler Konferansı"nda yapılan oylamayla, aralarında kilogramın da bulunduğu bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti.

Şimdiye kadar "Büyük K" adı verilen külçe referans alınarak hesaplanan kilogramın, bundan sonra bilimsel bir formülle tanımlanacağı ifade edildi.

"Büyük K" yerine bilimsel formülle yapılacak tanımın çok küçük ya da çok büyük kütleler için yapılan ölçümlerde daha doğru sonuç vermesi bekleniyor.

Kilogramın tanımı 1889'dan bu yana Paris'in dışında güvenli bir kasadaki hava geçirmez fanusta saklanan "Büyük K" isimli platin ve iridyum karışımı bir silindirle yapılıyordu.

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük k Fransa Kilogram

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Basri Aktepe hakkında yakalama kararı!

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.