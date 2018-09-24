Bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören kanun teklifinin genel af ya da özel af olmadığını, şartlı ceza indirimi olduğunu söyledi. Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Meclis'teki MHP Grup Yönetim Kurulu salonunda düzenlediği basın toplantısında, "kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ancak sosyal bir zaruret haline gelen ceza indirimi ya da af şeklindeki düzenlemeyi" Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırladığını belirtti. Kanun teklifinin 19 Mayıs 2018'den önce işlenen suçları kapsadığını bildiren Yıldız, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Teklife göre beş yıl indirim yapılması sonucu infazı gereken ceza kalmaması halinde hükümlünün salıverileceğini vurgulayan Yıldız, beş yıl indirimin, hükümlünün, bihakkın tahliye tarihine kadar kasıtlı bir suç işlemesi halinde geri alınacağını ifade etti. Yıldız, devlete karşı işlenen suçları kanun kapsamı dışında tuttuklarının altını çizerek, "Bunun sebebi şudur; devlete karşı işlenen suçlardan herhangi birini bu kapsamın içerisinde bulundursak, bundan faydalanacak olanlar terör örgütleridir." diye konuştu.

Feti Yıldız, toplam 253 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu kişi olduğunu dile getirdi. Ayrıca adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlünün, 5 bin 664 tutuklunun bulunduğunu aktaran Yıldız, cinsel saldırıya karşı da 13 bin civarında suçlu bulunduğunu aktardı. Yıldız, "Kanun teklifi kapsamı dışında olanları, faydalanmayanları çıktığımız zaman 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika yolculuğundan önce, '162 bin kişi devlete karşı suçları işleyen tutuklu ve hükümlü değildir.' dedi. Doğru söyledi. Bu 162 bin kişi, adli suçlar." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanun teklifine ilişkin açıklamaları hatırlatılan Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika yolculuğundan önceki beyanlarını dinledik. 'Kanun teklifi gelsin, bakalım, hukukçu arkadaşlar incelesin, yapılacak bir şey varsa yapalım.' dedi. Bu çok net bir açıklama." diye konuştu.

Yıldız, teklif hazırlanırken, "duyumlarla, henüz ete kemiğe bürünmemiş teklif hakkında ileri geri konuşmaların olduğunu" hatırlatarak, şunları söyledi: "Türk Ceza Kanunu ve onun devamı olan Ceza İnfaz Kanunumuz hakkında beş cümleyi yan yana getiremeyecek insanlar televizyonlarda ahkam kesmeye başladı. Yazık günahtır. Bu toplumda büyük bir beklenti vardır. Teklifimiz kanunlaşırsa, 162 bin kişinin hukuki durumunda değişiklik olacaktır. Onun için ceza indirimi konusunda laf olsun diye, muhalefet olsun diye bir şey söylenmez. Söylenen şeyler benim gözümde vicdansızlıktır." - "Rahşan affı istismar edildi" Hazırlanan kanun teklifini "Rahşan affı"na benzetenlerin olduğunun anımsatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Yıldız, 1999'da çıkarılan 4616 Sayılı yasanın, bilinen adıyla "Rahşan affı"nın istismar edildiğini, Anayasa Mahkemesinin kanundaki çeşitli maddeleri iptal ettiğini, daha sonra Mecliste yeni düzenlemelerle salıverilenlerin sayısının arttığını söyledi. Önceki düzenlemede erteleme, af ve indirimin birbirinin içine girdiğini, o düzenlemenin hukuki hatalarla dolu olduğunu belirten Yıldız, "Bu teklifimiz yasalaşırsa, bunun genişlemesi söz konusu olmaz." dedi.

Başka bir soru üzerine, teklifte yer alan istisnalar dışında eski ceza kanunu, yeni ceza kanunu ve özel kanunlarda düzenlenen suçların tamamının kanun teklifi içinde olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Türkiye’de şu anda en çok tutuklu ve hükümlü uyuşturucu suçlarındandır. Bunların toplamı 50 bin 386’dır. Bundan sonra terör, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık… Sanıldığı gibi Türkiye'de dolandırıcılık, tüm suçlardan daha azdır. Burada en fazla suçlu, 50 bin 386 ile uyuşturucu suçları. Cezaevlerinde bu 50 bin kişi içinde bir tane uyuşturucu baronu yok. Bu çocuklar o baronlar tarafından suça sürüklenmiş, üzerinde 3-5 gram uyuşturucu bulunmuş, genellikle Doğu ve Güneydoğulu çocuklardır. Bu çocuklar, cezaevlerinde 50 bin kişiyle tahrik edilebilecek, her türlü suç işletilebilecek yapıya sahiptir. Ben bunların anne ve babalarıyla konuşuyorum. Öncelikle ıslah etmemiz gereken bu insanlardır. Kamuoyunda bunlar genel adıyla torbacı diye bilinir. Bunlar, yoksul halk kesimlerinin çocuklarıdır."

- "Af değil" Yıldız, kanun teklifinin af olmadığını vurgulayarak, "Bunu af diye telaffuz edenler var. Ancak bu kanun teklifi ceza indirimidir. TBMM'nin, Anayasa'nın 87. maddesinde düzenlenen genel af, özel af yetkisi vardır. Genel ve özel afta aranacak nitelikli çoğunluk 5'te 3'tür. Bizim teklifimiz genel af da değildir, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir." değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, kanun teklifinin komisyonlardan geçip, Genel Kurula gelmesi durumunda nitelikli çoğunluk aramanın hukuka uygun düşmeyeceğini belirtti. - Alaattin Çakıcı'nın durumu Teklif çerçevesinde Alaattin Çakıcı'nın durumunun da tartışıldığının hatırlatılması üzerine Yıldız, şunları kaydetti: "Meseleyi magazinleştirmeyin. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da benzer arkadaşlar için kanun çıkmaz. Kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar da elbette yararlanır. Ama işi Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz'a getirirsek bu çok uygun olmaz. Alaattin Çakıcı Bey'in hangi suçlardan yattığını tam olarak bilmiyorum. O eskideki cezaların tamamı infaz edilmiştir. Alaattin Çakıcı'nın avukatlarına da sorun. Şu anda cinayetle, örgütle ilgili herhangi bir infazı yoktur."

- Çiftlikbank olayı Çiftlikbank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın'ın bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı sorusuna Feti Yıldız, "Kanun kapsamı içinde 'dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık indirimden faydalanır' dedik. Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılığın cezası 2 ila 7 yıl arasıdır. Bu 'tosuncuk' denilen Çiftlikbank'taki şahıstan bildiğimiz kadarıyla binlerce şikayetçi var. Bu vatandaşın yargılama sonunda alacağı ceza, eylem sayısı çarpı 7 yıldır. Tosuncuk bu indirimden faydalansa bile ömrünün tamamına yakınını ceza evinde geçirir." yanıtını verdi. -Soruşturma ve kovuşturmalardaki uygulama Soruşturma ve kovuşturmalarda uygulamanın nasıl olacağı sorusunu ise Yıldız şöyle cevapladı: "Bu düzenlememiz içinde hükümlüler için 5 yıllık indirim var. Tutuklular için de hüküm var. Eğer hakkında kamu davası açılmış, yargılanıyor, hükmü yoksa, iddianamedeki sevk maddesinin cezanın alt sınırı hesaplanarak hakim, tutukluluğunun devamı ya da bırakılması yönünde karar verecektir. Bu takdire ait bir şeydir. Eğer yargılandığı suçun cezası 5 yılın altında ise kanaatim odur ki hakim bu düzenlemeyi de göz önüne alarak tahliye yoluna gidecektir.