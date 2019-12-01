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Bazı tır şoförleri Kapıkule'de kontak kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Davul-zurna eşliğinde halay çeken şoförler, yollarda yaşadıkları sorunların çözümü için yetkililerden yardım istedi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup tır şoförü, yollarda yaşadıkları sorunlara ve bekleme sürelerine dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı.

Kapıkule Tır Parkı önünde toplanan yaklaşık 100 tır şoförü, araçlarından inerek kontak kapattı.

Davul-zurna eşliğinde halay çeken şoförler, yaşadıkları sorunların çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Polis ve jandarma ekipleri herhangi bir sorunun yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tır şoförlerinden Fatih Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır kuyruklarında ve parklarda uzun süre beklediklerini ileri sürdü.

Tır şoförlerinin gittikleri her ülkede mağdur olduğunu ifade eden Karabıyık, "Diğer sınır kapılarında da çok mağdur oluyoruz. Birçok meslektaşımız son bir yılda sırada beklerken stresten kalp krizi geçirdi vefat etti. Tırcılara kimse sahip çıkmıyor." dedi.

Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu tırcılar araçlarına binerek yollarına devam etti.

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eylem Kapıkule sınır TIR

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