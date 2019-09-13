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Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.

Buna göre, Antalya Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi, Afyonkarahisar Heybeli Termal Turizm Merkezi, Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası I. Nolu Turizm Merkezi, Aydın Tralleis Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Balya Şifa Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Bigadiç Hisarköy Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Manyas-Kızık Termal Turizm Merkezi, Bitlis Sapgör Kış Sporları Turizm Merkezi, Bitlis Ahlat Turizm Merkezi, Burdur Yeşilova Salda Gölü Turizm Merkezi, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Yenice Turizm Merkezi, Denizli Çardak-Beylerli/Burdur Akgöl Termal Turizm Merkezi, Diyarbakır Çermik Termal Turizm Merkezi, İzmir Bayındır Termal Turizm Merkezi, Konya Ilgın Termal Turizm Merkezi, Kütahya Emet Termal Turizm Merkezi, Kütahya Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi, Manisa Turgutlu Urganlı Termal Turizm Merkezi, Osmaniye Haruniye Termal Turizm Merkezi, Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi, Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Samsun Havza Mevcut Kaplıca Termal Turizm Merkezi, Sivas Sıcakçermik Termal Turizm Merkezi, Tokat Reşadiye Zinav Termal Turizm Merkezi, Uşak Örencik Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Yerköy Güven Kırşehir Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Merkezi ile Adana Karataş Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Bergama Allianoi Manisa Soma Menteşe Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla Eren Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi iptal edildi.

SINIRLARI YENİDEN BELİRLENEN YERLER

Söz konusu kararla, sınırları yeniden belirlenen merkez ve bölgeler ise şunlar:

"Afyonkarahisar Sandıklı Hüdai Termal Turizm Merkezi, Antalya Alanya Baltepe Turizm Merkezi, Antalya Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi, Antalya Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi, Ankara Haymana Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi, Balıkesir Gönen Ekşidere Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Susurluk Kepekler Termal Turizm Merkezi, Denizli Akköy-Gölemezli Termal Turizm Merkezi, Denizli Buldan-Tripolis Termal Turizm Merkezi, Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezi, Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi, İzmir Özdere Kesre Turizm Merkezi, Hirfanlı Baraj Gölü Turizm Merkezi, Kırşehir Terme Karakurt Termal Turizm Merkezi, Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi, Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi, Kütahya Simav Eynal Çitgöl Naşa Termal Turizm Merkezi, Kütahya Tavşanlı Göbel Termal Turizm Merkezi, Muğla Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi, Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Rize Çayeli Turizm Merkezi, Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Turizm Merkezi, Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi, Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezi, Yozgat Sorgun Termal Turizm Merkezi, Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ-Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Muğla Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Saroz Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi."

Ayrıca Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilerek sınırları yeniden belirlenirken, İzmir Alaçatı Turizm Merkezi'nin sınırları da yeniden belirlenen bölgeler arasında yer aldı.

Aydın Buharkent/Denizli-Sarayköy Termal Turizm Merkezi'nin adı Denizli Sarayköy Termal Turizm Merkezi olarak değiştirilerek, sınırları yeniden tespit edilirken, İzmir'in Çeşme ilçesinde belirlenen iki ayrı bölge ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.

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Resmi Gazete turizm merkezleri cumhurbaşkanı

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