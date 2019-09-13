Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.

Buna göre, Antalya Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi, Afyonkarahisar Heybeli Termal Turizm Merkezi, Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi, Aydın Buharkent Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası I. Nolu Turizm Merkezi, Aydın Tralleis Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Balya Şifa Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Bigadiç Hisarköy Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Manyas-Kızık Termal Turizm Merkezi, Bitlis Sapgör Kış Sporları Turizm Merkezi, Bitlis Ahlat Turizm Merkezi, Burdur Yeşilova Salda Gölü Turizm Merkezi, Bursa Dağyenice Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Yenice Turizm Merkezi, Denizli Çardak-Beylerli/Burdur Akgöl Termal Turizm Merkezi, Diyarbakır Çermik Termal Turizm Merkezi, İzmir Bayındır Termal Turizm Merkezi, Konya Ilgın Termal Turizm Merkezi, Kütahya Emet Termal Turizm Merkezi, Kütahya Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi, Manisa Turgutlu Urganlı Termal Turizm Merkezi, Osmaniye Haruniye Termal Turizm Merkezi, Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi, Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi, Samsun Havza Mevcut Kaplıca Termal Turizm Merkezi, Sivas Sıcakçermik Termal Turizm Merkezi, Tokat Reşadiye Zinav Termal Turizm Merkezi, Uşak Örencik Termal Turizm Merkezi ve Yozgat Yerköy Güven Kırşehir Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Merkezi ile Adana Karataş Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Bergama Allianoi Manisa Soma Menteşe Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla Eren Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi iptal edildi.