Bazı Twitter Çalışanları Musk’ın Varlığından Kaygılı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ın yönetim kurulunda söz sahibi olacağı haberlerinin, bazı çalışanlar arasında rahatsızlık hatta panik yarattığı bildiriliyor. Reuters haber ajansına konuşan bazı Twitter kaynaklarına göre paniğin nedeni, Twitter'ın gelecekte içerik yönetimi ile ilgili kaygılar.

Kendisini "mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan Elon Musk'ın Twitter'ın bir numaralı hissedarı olmasına yetecek miktarda hisse satın aldığının açıklanmasından birkaç saat sonra muhafazakar siyasetçiler sosyal medyada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının yeniden açılması çağrıları yapmaya başladı. Trump'a, 6 Ocak 2021'de yandaşlarının Kongre binasına düzenlediği baskından sonra, şiddet eylemlerini kışkırttığı gerekçesiyle Facebook ve Twitter'da yasak getirilmişti.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Lauren Boebert, paylaştığı Twitter mesajında, "Artık @ElonMusk Twitter'ın en büyük hissedarı olduğuna göre siyasi sansürü kaldırmanın zamanı geldi. Bir de TRUMP'I GERİ GETİRİN" dedi.

Twitter'ın, yönetim kurulunun şirket politikası kararlarını almadığını yinelemesine rağmen Reuters haber ajansına konuşan dört Twitter çalışanı, Musk'ın, istismarcı kullanıcılar ve zarar verici içerikle ilgili politikaları üzerinde nüfuz sahibi olmasından kaygılandıklarını söyledi.

Dört çalışan, yönetim kuruluna girmesiyle birlikte Musk'ın ılımlılık hakkındaki görüşlerinin, Twitter'ı sağlıklı bir söylem platformu haline getirmek için yıllardır gösterilen çabaları zayıflatabileceğini, bu durumun, trollerin ve toplu saldırıların artmasına yol açabileceğini kaydetti.

Elon Musk, Trump'ın Facebook ve Twitter hesaplarının kaldırılması sonrasında, Amerikan teknoloji firmalarının "ifade özgürlüğü üzerindeki fiili söz sahibi" rolü üstlenmesinden birçok kişinin memnuniyetsizlik duyacağını dile getirmişti.

Elon Musk'ın niyeti ne?

Musk, Twitter'ın yönetim kurulunun yeni üyesi olarak ne yapmak istediğini henüz açıklamamış olsa da, sosyal medya paylaşımlarıyla niyetinin ne olduğuna ilişkin ipuçları verdi. Tesla CEO'su, Twitter hisselerinin yüzde 9,1'ini satın aldığını açıklamadan bir hafta önce, 80 milyon takipçisi için, Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkesine uyup uymadığını sorduğu bir anket açtı. Musk'ın takipçilerinin çoğu, bu soruya, "hayır" yanıtı vererek Twitter'ın bu ilkeye sadık olmadığı yönünde görüş belirtti. Reuters'a konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen Twitter çalışanları, Musk'un Twitter üzerinden kendisini eleştirenlere yaptığı saldırılara işaret ediyor.

Musk, 2018 yılında, Tayland'da bir sualtı mağarasında mahsur kalan çocukları kurtarmaya yardım eden İngiliz dalgıcı ‘sübyancı’ olmakla suçlamıştı. 2019 yılında dalgıcın açtığı hakaret davasını Elon Musk kazanmıştı.

Bir Twitter sözcüsü, konuya ilişkin görüş bildirmesi talebi üzerine, Salı günü şirketten yapılan açıklamayı yineledi. Bu açıklamada, Twitter'ın yönetim kurulunun, şirketin verdiği "tüm hizmetleri kapsayan önemli tavsiye ve geri bildirim rolü oyladığı" kaydedildi; gündelik faaliyetleri ve kararları ise Twitter idaresi ve çalışanlarının yürüttüğü belirtildi.

Sözcü, "Twitter, politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasında tarafsızlık taahhüdüne bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan bazı Twitter çalışanlarıysa şirketin bu taahhüdünden emin değil.

Bir Twitter çalışanı, yönetim kurulunun karar almada etki sahibi olmadığına inanmakta güçlük çektiğini söyleyerek, "Eğer öyleyse o zaman Elon neden yönetim kurulunda sandalye sahibi olmak istesin?" şeklinde konuştu.

Reuters'a konuşan başka çalışanlarsa Musk'ın katılımının Twitter'da yapılacak yenilikler ve yeni ürünlerin piyasaya sürümünün hızlanacağı, kendisi de aktif bir Twitter kullanıcısı olan Musk'ın firmaya yeni bir bakış açısı kazandırabileceği görüşünde.

Tesla ve Musk'tan ise konuya ilişkin görüş bildirmeleri talebine yanıt alınamadı.

Bir Twitter çalışanı, yönetim kurulunun şirket içi tartışmalarda önemli rol oynadığını, bu rolün diğer teknoloji şirketlerinkinden daha fazla olduğunu söyledi. Örneğin Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı çatısı altında bulunduran Meta Platforms’un CEO'su Mark Zuckerberg, firmayı, farklı oy haklarına sahip çift sınıflı hisse yapısı altında yönetiyor. Oysa Twitter'ın tek sınıf hisseye sahip olması, Elon Musk gibi aktivistlere karşı daha savunmasız hale gelmesi anlamı taşıyor.

Musk, bugün Twitter'da paylaştığı mesajında, 2018 yılında Spotify'da yayınlanan Joe Rogan podcast'ine katıldığında esrar içerken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Twitter'ın bir sonraki yönetim kurulu toplantısı şahane olacak" ifadesini kullandı. Ancak Musk'ın paylaşımında "şahane" anlamında kullandığı İngilizce kelime "lit" aynı zamanda "sarhoş" ya da "kendinden geçmiş" anlamına da geliyor.

Trump Twitter’a geri dönebilir mi?

Twitter'ın işleyişi hakkında bilgi sahibi olan bir çalışan, Trump'ın hesabının yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir mevcut plan bulunmadığını söyledi. Twitter'dan bir sözcü de bu konuda alınan kararların geri çevrilmesiyle ilgili bir plan olmadığını kaydetti.

Ancak Elon Musk'ın Tesla'daki idarecilik tarzını inceleyen araştırma ve danışmanlık şirketi Guidehouse Insights'ın deneyimli otomotiv sektörü uzmanı Sam Abuelsamid, Twitter'ın Trump'a yeniden açılması kararının sadece bir zaman meselesi olabileceğini söylüyor.

Sam Abuelsamid, "Donald Trump zengin olsaydı (Musk'ın yaptığının) aynısını yapmak isterdi ama parası yetmedi. Elon, Trump'ın yapmak istediğini yapıyor. Elon'ın şirketin neredeyse yüzde 10'una sahip olmasıyla birlikte Twitter Trump'ın hesabını yeniden açarsa hiç şaşırmam" diyor.

Twitter çalışanları, daha uzun vadedeyse Musk'ın müdahalelerinin şirketin kurumsal kültürünü değiştirebileceğini söylüyor. Çalışanlar, Twitter'ın mevcut kurumsal kültürünün kapsayıcılığa değer verdiğinin altını çiziyor. Musk, trans bireylerle ve COVID-19'un yayılmasını önleme çabalarıyla alay eden paylaşımlar yapmış, bazı dünya liderlerini Hitler'e benzetmişti.

Twitter CEO'su Parag Agrawal ve eş kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey’in, Elon Musk’ı sıcak bir şekilde karşılaması üzerine bazı Twitter çalışanlarının, bu hafta kendilerine başka iş aramaya başladığı da kaydediliyor.

