Bazı uçak seferleri iptal edildi

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşanan elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, bazı seferler karşılıklı iptal edildi. Özellikle İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler varış meydanlarındaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı seferler de rötarlar yaşandı. THY, bugün Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak, iç hatlarda Erzurum, Ordu Giresun, Gaziantep, Sinop, Diyarbakır, İzmir, Antalya Gazipaşa, dış hatlarda da Selanik ve Kosice seferlerini iptal etti.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN YOLCULARI UYARI



Ayrıca başta THY olmak üzere havayolu şirketleri, İstanbul'daki hava koşulları ile ilgili yolcularını uyardı. THY'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.