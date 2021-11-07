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Bazı Ülkelerden Seyahat Yasağı Kalkıyor

07.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Kasım’dan itibaren bazı ülkelerden Amerika’ya seyahat etmek isteyenler artık bunu yapabilecek. Ama aşı olmak gibi bazı koşulları yerine getirmek zorunlu

8 Kasım’dan itibaren bazı ülkelerden Amerika’ya seyahat etmek isteyenler artık bunu yapabilecek. Ama aşı olmak gibi bazı koşulları yerine getirmek zorunlu.

Bir yıldan fazla süredir Amerika’nın Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere gibi birçok ülkeden seyahata sınırları kapalıydı.

8 Kasım’dan itibaren kısıtlamalar yerini aşı olunup olunmadığına bırakıyor.

8 Kasım’la birlikte Amerika uluslararası ziyaretçilere kapılarını açıyor ama bu ziyaretçilerin aşı olmuş olmaları gerekiyor.

Amerika, Kanada ve Meksika’yla da aşı olanlar için sınır kapılarını açıyor.

Ulaşım sektörü ve Avrupalı müttefikleri Amerika’ya ülkelere özgü yasakları kaldırması çağrısı yapıyordu.

Amerika’ya gelmek isteyenlerin uçağa binmeden önce tamamen aşılı olmaları gerekiyor. Yolcular ayrıca Amerika’ya seyahat etmeden 72 saat önce yapılmış ve sonucu negatif çıkmış COVID-19 testini de göstermek zorunda.

18 yaşından küçük çocuklar aşı yaptırmak zorunda değil ama negative COVID testini göstermek zorunda. 2 yaş ve altındakiler için test zorunluluğu yok.

Aşı oranlarının yüzde 10’dan az olduğu ülkelerden gelmek isteyenler için uygulamada boşluklar olacak gibi. Bu kategoride değerlendirilen yaklaşık 50 ülkeden gelmek isteyenler sadece turizm ve iş amaçlı gelemeyecek. Bu ülkeden gelmek isteyenler Amerikan yönetiminden izin almak zorunda.

Amerikan yönetimi bu ülkelerden gelmek isteyenlere insani bir durum ya da acil bir durum söz konusu olduğunda izin verileceğini belirtiyor.

Amerika’ya gelmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir aşıyı olmak gerekiyor. Bu aşılar, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Sinovac.

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