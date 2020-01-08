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  4. Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 05:22 | Son Güncelleme

Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

- Kapatılan yüksekokul ve enstitüler

Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.

Ayrıca Maltepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı.

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Enstitü fakülte Resmi Gazete üniversite Yüksekokul

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