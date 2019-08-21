Bazı vakıf üniversitelerine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Medipol Üniversitesinin de olduğu 21 vakıf üniversitesine sağlık turizmi yetki belgesi verildiği iddialarına ilişkin, "Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından, Kurban Bayramı öncesinde bir gazetede "Sağlık Bakanı Koca'dan kendi üniversitesine yetki" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şahsıma ve Bakanlığıma yönelik son dönemde başlatılan sistemli kampanyanın parçası olan bu haber de öncekiler gibi tamamen anlamsız, tutarsız, akıl dışı ve maksatlıdır. Öncelikle şunu altını çizerek ifade etmek isterim ki, tezviratla mücadele etmek zor da olsa memleket için hayırlı işlere imza atmaktan vazgeçmeyecek, hedeflerimizden dönmeyeceğiz. Aslı astarı olmayan söylentilerden ve hesaplı iftiralardan sözde haber üretenler, hem en temel basın ilkelerini hiçe saymakta hem de bilerek ya da bilmeyerek belirli odakların çıkarlarına alet olmaktadırlar."