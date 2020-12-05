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Bazıları sokağa, bazıları çatılara çıktı

05.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Akdeniz açıklarında saat 15.44’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi.

Akdeniz açıklarında saat 15.44’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. Korkuya kapılan bazı vatandaşlar sokağa inerken, bazıları da çatılara çıktı. Vatandaşlar, kısa süren paniğin ardından tekrar evlerine girmeye başladı. Deprem anında beşik gibi sallanan avizeler de vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 81 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremi hisseden özellikle yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları korkuya kapılıp sokağa çıktı, bazıları ise çatıya çıkmayı tercih etti. Kısa süre evlerine giremeyen vatandaşlar, kaldırım ve parklarda bir süre bekledi. Bazı vatandaşların da deprem sonrası çatıya çıktığı görüldü.

Avizeler beşik gibi sallandı
Deprem anında cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, evlerindeki ahizelerin sallanışını kayda aldılar. Avizelerin beşik gibi sallanması görüntülere yansırken, bazı evlerde duvarda asılı tabloların da sallandığı görüldü.

Validen açıklama: “İlk bilgilere göre olumsuzluk yok”
Deprem sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gelen ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

“Yasak var içeri, deprem var dışarı”
Tedirgin olup eşi ve çocuklarıyla birlikte aşağı inen bir vatandaş, “İki defa gümledi. Ardından sallantı olunca hemen evden çıktık. Yasak var çeri, deprem var dışarı. Nasıl yapacağımızı şaşırdık. Bir yandan da tedirginiz polis gelecek diye. Şuan apartmandakiler de aşağıya iniyor. Daha önce İstanbul’da 1999 depremini yaşadım” diyerek deprem anında yaşadıklarını anlattı.
Eski bir yapının ikinci katında oturan Arif Eliballı ise “Bayağı korktuk. Kanepe sallandı, hemen engelli kızıma ‘kalk parka gidelim’ dedim. Sokağa çıkma kısıtlaması da var ama beton yığını gelse daha mı iyi” ifadelerini kullandı.

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