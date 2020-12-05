Bazıları sokağa, bazıları çatılara çıktı

Akdeniz açıklarında saat 15.44’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. Korkuya kapılan bazı vatandaşlar sokağa inerken, bazıları da çatılara çıktı. Vatandaşlar, kısa süren paniğin ardından tekrar evlerine girmeye başladı. Deprem anında beşik gibi sallanan avizeler de vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 81 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, herhangi bir hasara sebep olmazken, Antalya merkez ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremi hisseden özellikle yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları korkuya kapılıp sokağa çıktı, bazıları ise çatıya çıkmayı tercih etti. Kısa süre evlerine giremeyen vatandaşlar, kaldırım ve parklarda bir süre bekledi. Bazı vatandaşların da deprem sonrası çatıya çıktığı görüldü.

Avizeler beşik gibi sallandı

Deprem anında cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, evlerindeki ahizelerin sallanışını kayda aldılar. Avizelerin beşik gibi sallanması görüntülere yansırken, bazı evlerde duvarda asılı tabloların da sallandığı görüldü.