'Bazlama kavgası' büyüyor

Bu ağır yorum yeni bir kavga başlattı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram’da Durmaz’ı engelledi.

Hande Erçel ile Kerimcan Durmaz'ın 'bazlama' tartışmasına Murat Dalkılıç da dahil oldu

1 / 30 Sosyal medya fenomeni Kerimcan, Durmaz Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel'e "Bıktım artık bu bazlamadan" yorumunu yaptı. Hande Erçel'in hayranları ise Kerimcan Durmaz'ın olumsuz yorumlarına sert tepki gösterdi. Hande Erçel ile Kerimcan Durmaz'ın 'bazlama' tartışmasına Murat Dalkılıç da dahil oldu

2 / 30 Sosyal medyada aktifliği ile bilinen Burak Altındağ, Hande Erçel'in ingilizce konuştuğu videoyu paylaşarak takipçilerinin görüşünü almak için "Hangi ünlü oyuncumuz İngiliz bir ev hanımını canlandırdığı rolüyle Oscar adayı?" sorusunu sormuştu.

3 / 30 Kerimcan Durmaz, Hande Erçel'in olduğu videoya "Ay gerçekten kusucam artık bu bazlamadan" diyerek tartışma yaratacak yoruma imza atmıştı.

4 / 30 Hande Erçel'in hayranları ise Kerimcan Durmaz'ın olumsuz yorumlarına sert tepki göstermişti.

5 / 30 Hürriyet'te yer alan habere göre, Hande Erçel ile Kerimcan Durmaz'ın 'bazlama' tartışmasına Murat Dalkılıç da dahil oldu.

6 / 30 Ünlü oyuncunun sevgilisi Murat Dalkılıç, mesajı görür görmez Instagram’da Durmaz’ı engelledi.

7 / 30 Arkasından Erçel’den de bir engelleme gelince, Durmaz ilkinden ağır bir çıkışla karşılık verdi:

8 / 30 “Ay kusanlar çıksın. Instagram’ım kasılıyor!”

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