HABER

B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Kulübü eski Başkanı Ali Demirhan hakkında kulübü, yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'dolandırıcılık' davası açıldı.

B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası 

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA) - BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Kulübü eski Başkanı Ali Demirhan hakkında kulübü, yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'dolandırıcılık' davası açıldı. Dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Demirhan’ın yargılanmasına 8 Kasım’da başlanacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği avukatları 27 Kasım 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eski kulüp başkanı Ali Demirhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Demirhan'a 29-30 Temmuz 2015'te yapılan olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarıyla B.B. Erzurumspor'u 2 yıl süre ile temsil yetkisi verildiği belirtilen şikâyet dilekçesinde, yetkinin 2 Mart 2017'de yönetim kurulu toplantısı ile engellendiği bildirildi. Şikâyet dilekçesinde, Ali Demirhan'ın 18 Haziran 2017'de görevine son verilmesinin ardından kulübe ardı arkası kesilmeyen, üçüncü şahıslara hangi mal ve hizmet alımına karşı verildiği belli olmayan kambiyo senetlerine özgü haciz kararları gelmeye başladığı belirtildi. Dilekçede, Antalyaspor'dan 660 bin TL bonservis bedeli verilerek transfer edilen futbolcular Halil İbrahim Tuna ile Onur Muhammed Parlar'ın aslında B.B. Erzurumspor'a bedelsiz olarak verildiğinin tespit edildiği yer aldı.
ERZURUMSPOR BORCU ÖDEMEYE KALKTI, YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI
Kulüpte yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yolsuzluk olayı, iki futbolcu için 660 bin TL borçlu olunduğu düşüncesiyle Erzurumspor kulüp müdürünün, Antalyaspor muhasebe müdürünü arayarak "Borcumuzu hangi hesabınıza ödeyelim" diye sormasıyla ortaya çıktı. Tuna ve Parlar'ın bonservislerinin bedelsiz verildiğinin Antalyaspor tarafından ifade edilmesi üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemede Demirhan’ın Antalyaspor ile hiçbir bağı kalmayan eski başkan Gültekin Gencer adına transferler gerekçe gösterilerek 660 bin TL tutarında 8 senet düzenlendiği belirlendi. Ayrıca, kendisini kaleci Onur Muhammed Parlar'ın menajeri olarak gösterip, transferleri kendisinin yaptığını söyleyen Sezer Bravo'nun da Erzurumspor'dan 25'er bin Euro'luk 2 senet aldığı, icraya başvurarak bu parayı kulüpten tahsil etmek istediği tespit edildi. Kaleci Parlar, Sezer Bravo'yu tanımadığını ve menajeri olmadığını bildirdi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Bu gelişmelerden sonra Ali Demirhan'ın kulübü zarara uğrattığı iddiasıyla şikâyetçi olundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kulübe ait tüm defter ve belgeler ile farklı yerlerde yürütülen icra takiplerine ilişkin dosyalar bilirkişiye verildi. Bilirkişi tarafından 14 Aralık 2018'de Başsavcılığa sunulan rapor sonrası soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ali Demirhan hakkında dava açtı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Demirhan'ın 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar, 'kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunda ise 3 yıldan 10 yıl kadar hapsi istendi. İddianame, Ali Demirhan'ın yönetim kurulu kararıyla kendisine verilen tek imzayla kulübü temsil ve ilzam yetkisinden faydalanarak, herhangi bir gerçek mal veya hizmet alımına dayanmaksızın verdiği kambiyo senetleriyle kulübü zarara uğrattığı kaydedildi. Demirhan'ın kulüp hakkında icra takipleri yapılmasına sebebiyet verdiğine işaret edilen iddianamede, kendisi ve üçüncü şahıslar lehine toplam 672 bin 523 TL ve 50 bin Euro tutarında haksız menfaat sağladığı ifade edildi. Ali Demirhan'ın yargılanmasına 8 Kasım'da başlanacak.
FOTOĞRAFLI

B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Alaşehir’de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralıAlaşehir’de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.