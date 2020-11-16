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BBC Africa Eye'ın araştırması: Kenya'da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor

16.11.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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BBC Africa Eye'ın araştırması: Kenya'da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor

BBC Africa Eye ekibi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de evsiz annelerden çalınan bebeklerin karaborsada satıldıklarını ortaya çıkardı. Bebeklerin bazılarının büyü ayinlerinde kurban edilmek üzere satın alındığı belirtiliyor.

BBC Africa Eye ekibi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de evsiz annelerden çalınan bebeklerin karaborsada satıldıklarını ortaya çıkardı. Bebeklerin bazılarının büyü ayinlerinde kurban edilmek üzere satın alındığı belirtiliyor.

Africa Eye ekibi, bebekleri kaçırıp 400 dolardan başlayan fiyatlarla satan kaçakçılık şebekelerine sızdı.

Ülkede her yıl kaç bebeğin kaçırıldığı bilinmiyor. Ancak bebeklerini kaybeden annelere yardım için dört yıl önce kurulan "Missing Child Kenya" (Kenya Kayıp Çocuklar) adlı yardım kuruluşu, şimdiye kadar 600 vaka üzerinde çalıştığını söylüyor.

BBC'nin araştırması, insan kaçakçılarının, daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyor.

Rebecca ve en küçük kızı. Rebecca,

Evsiz kadınları hedef alıyorlar

Rebecca bu kadınlardan biri. Lawrence Josiah adlı oğlu, Mart 2011'de, bir yaşındayken kaçırılmış. Oğlu çalındığında Rebecca 16 yaşındaymış. Sokaklarda yaşayıp dilenirken uyuşturucuya ucuz bir alternatif olarak uçak yakıtı kokluyormuş.

Şimdi üç çocuğu olan Rebecca, hâlâ sokaklarda yaşıyor. Oğlunun gece saat 02.00'de yanında uyurken kaçırıldığını söylüyor, "Oğlumu her yerde; Kiambu'da Kayole'de aradım bulamadım" diyor.

Emma, Anita isimli bir kadın çaldığı bebekleri bir iş adamına götürdüğünü belirterek

Nairobi sokaklarında Rebecca'ya benzer öyküleri olan başka kadınlar da var. Esther'in üç yaşındaki oğlu Ağustos 2018'de kaçırılmış. Carol adlı başka bir kadın gece yarısı iki yaşındaki oğlunun çalındığını anlatıyor.

'Bebekler ayinlerde kurban ediliyor'

Çocuklar sadece sokaklardan çalınmıyor. Yasa dışı kliniklerde doğum yapan bazı anneler bebeklerini insan kaçakçılarına satarken, hastanelerden çalınan kimsesiz bebekler de var.

BBC'nin araştırması, üç yaşın altındaki çocukları tercih eden insan kaçakçılığı şebekelerinin bebekleri çalmak için daha çok alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kullandığını ortaya çıkardı.

Fred Leparan, Mama Lucy hastanesinden bir çocuğu çalmak için 300 bin Kenya şilini kabul etti

Bebek hırsızlarının sokaktaki annelere yanaşarak onlarla dostluk kurduğu, bu kadınlara uyuşturucu, uyku hapı ya da yapıştırıcı verdiği belirtiliyor.

BBC'nin Emma (gerçek adı değil) adlı bir aracı vasıtasıyla ulaştığı Anita isimli bir kadın çaldığı bebekleri bir iş adamına götürdüğünü belirterek "O da üzerine kâr koyarak bebekleri satıyor. Müşterilerden bazıları çocukları olmayan kadınlar. Yani bir tür evlat edinme gibi. Ama bazıları ayinlerde kurban edilmek için satın alınıyor" dedi.

Anita, kız çocuklarını 50 bin şilin (yaklaşık 460 dolar) erkek çocuklarını da 80 bin şiline (yaklaşık 730 dolar) sattığını anlattı.

Gizli çekimde Anita kısa bir süre önce çaldığı beş aylık bir bebeği 80 bin şiline satabileceğini söyledi. Anita ve Emma ertesi gün için sözleşti. BBC ekibi operasyon için polise haber verdi.

Ama, Anita o gün gelmedi. Emma, daha sonra Anita'nın bebeği daha çok para veren bir kişiye sattığını öğrendiğini söyledi. Anita, aldığı parayla kendisine gecekondu mahallesinde iki odalı bir baraka yapmış. Bebeğin nerede olduğu bilinmiyor.

Sokakta yaşamalarının kendi suçları olmadığını söyleyen Rebecca,

Hastanede bebek ticareti

Araştırma kapsamında kendisini Rose adlı bebek arayan bir kadın gibi tanıtan BBC muhabiri, Fred Leparan adlı bir devlet hastanesi çalışanıyla buluştu.

Leparan, hastanede kimsesizler yurduna götürülecek üç bebek bulunduğunu bunlardan birini BBC muhabirine 300 bin şiline (2 bin 635 dolar) satabileceğini söyledi.

Çocuk kaçırma vakalarının yaşandığı Kayole'de bir çocuk.

Fred Leparan, hemşirelere BBC muhabirini kimsesizler yurdunun çalışanı olarak tanıttı. Bir süre sonra hemşireler üç bebeği BBC muhabirine teslim etti. Leparan iki bebeğin yurda teslim edilmesini diğer bebeğin alınabileceğini söyledi.

BBC ekibi, üç bebeği de yurda teslim etti. Daha sonra BBC muhabirinden parayı isteyen Leparan, muhabirin kimliğini açıklamasından sonra konuşmayı reddetti. Leparan'ın hâlâ hastanede çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.

Çin'de internetten bebek satılıyor

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