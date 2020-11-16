BBC Africa Eye'ın araştırması: Kenya'da evsiz annelerinden çalınan bebekler karaborsada satılıyor

Şimdi üç çocuğu olan Rebecca, hâlâ sokaklarda yaşıyor. Oğlunun gece saat 02.00'de yanında uyurken kaçırıldığını söylüyor, "Oğlumu her yerde; Kiambu'da Kayole'de aradım bulamadım" diyor.

Rebecca bu kadınlardan biri. Lawrence Josiah adlı oğlu, Mart 2011'de, bir yaşındayken kaçırılmış. Oğlu çalındığında Rebecca 16 yaşındaymış. Sokaklarda yaşayıp dilenirken uyuşturucuya ucuz bir alternatif olarak uçak yakıtı kokluyormuş.

BBC'nin araştırması, insan kaçakçılarının, daha çok sokaklarda yaşayan evsiz anneleri hedef aldığına işaret ediyor.

Ülkede her yıl kaç bebeğin kaçırıldığı bilinmiyor. Ancak bebeklerini kaybeden annelere yardım için dört yıl önce kurulan "Missing Child Kenya" (Kenya Kayıp Çocuklar) adlı yardım kuruluşu, şimdiye kadar 600 vaka üzerinde çalıştığını söylüyor.

Nairobi sokaklarında Rebecca'ya benzer öyküleri olan başka kadınlar da var. Esther'in üç yaşındaki oğlu Ağustos 2018'de kaçırılmış. Carol adlı başka bir kadın gece yarısı iki yaşındaki oğlunun çalındığını anlatıyor.

'Bebekler ayinlerde kurban ediliyor'

Çocuklar sadece sokaklardan çalınmıyor. Yasa dışı kliniklerde doğum yapan bazı anneler bebeklerini insan kaçakçılarına satarken, hastanelerden çalınan kimsesiz bebekler de var.

BBC'nin araştırması, üç yaşın altındaki çocukları tercih eden insan kaçakçılığı şebekelerinin bebekleri çalmak için daha çok alkol ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kullandığını ortaya çıkardı.

Bebek hırsızlarının sokaktaki annelere yanaşarak onlarla dostluk kurduğu, bu kadınlara uyuşturucu, uyku hapı ya da yapıştırıcı verdiği belirtiliyor.

BBC'nin Emma (gerçek adı değil) adlı bir aracı vasıtasıyla ulaştığı Anita isimli bir kadın çaldığı bebekleri bir iş adamına götürdüğünü belirterek "O da üzerine kâr koyarak bebekleri satıyor. Müşterilerden bazıları çocukları olmayan kadınlar. Yani bir tür evlat edinme gibi. Ama bazıları ayinlerde kurban edilmek için satın alınıyor" dedi.