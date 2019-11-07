BBC araştırması: BM, Libya'da göçmen merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak BAE hakkında soruşturma açtı

BBC Arapça Servisi'nin ulaştığı gizli bir Birleşmiş Milletler (BM) belgesinde, Libya'da Temmuz ayında bir göçmen merkezine düzenlenen ve 53 kişinin öldüğü saldırının yabancı bir ülke tarafından düzenlendiği belirtiliyor. BBC, savaş uçağı ile düzenlenen saldırı sonrası hakkında soruşturma açılan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu tespit etti. BAE yetkilileri ise BBC'nin sorularına yanıt vermedi. Saldırıda 130 kişi de yaralanmıştı. Bir BM yetkilisi, saldırıyı "potansiyel savaş suçu" olarak nitelendirdi. Başkent Trablus'un doğusundaki Tajoura göçmen merkezine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun, Libya üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinin vatandaşları olduklarına inanılıyor. General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Nisan ayında Trablus'taki BM destekli hükümeti devirmek için askeri harekât başlatmıştı. Göçmen merkezine düzenlenen saldırı, kayıtlara göre ülkede harekât sonrası en fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıydı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Bu saldırı, tam olarak düzenlendiği koşullara bağlı olarak, savaş suçu olabilir" demişti. Libya'daki BM Özel Temsilciliği, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırıların önlenmesi için ülkede çatışan taraflarla göçmen merkezlerinin koordinatlarını paylaştığını belirtti. Libya Ulusal Ordusu, Temmuz ayında saldırının BAE'ye ait bir savaş uçağı tarafından düzenlendiğini açıklamıştı. Ordu başta meşru bir hedefi bombaladığını duyurmuş, daha sonra saldırıyla bağlantısı olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı. BM Güvenlik Konseyi bünyesinde görev yapan bir heyet aylardır saldırının sorumlusunu bulmaya çalışıyor. BBC Arapça Servisi'nin ulaştığı gizli BM belgesi, Çarşamba günü Konsey'e sunulacak. Raporda, gizli bir kaynaktan elde edilen kanıta atıf yapılıyor. Bu kaynağın, "bilinmeyen sayıda Mirage 2000-9" savaş uçağının Libya'da iki üste faaliyet gösterdiklerini söylediği belirtiliyor. Libya Ulusal Ordusu'nu destekleyen BAE ve Mısır'ın çok sayıda Mirage tipi savaş uçağına sahip oldukları biliniyor.