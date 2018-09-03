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BBC binası önünde bomba alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 23:43 | Son Güncelleme

BBC’nin Londra'daki merkez binası önünde park halindeki şüpheli araç üzerine İngiliz polisi binayı güvenlik çemberine aldı.

BBC binası önünde bomba alarmı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Londra’daki merkez binası önünde bomba paniği yaşandı. Binanın önünde park halinde şüpheli bir araç bulunması üzerine harekete geçen İngiliz polisi, yayın kuruluşu binasını çembere alarak binaya giriş ve çıkışları durdurdu.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli aracı kontrollü olarak patlattı.

Binaya yakın caddeler trafiğe kapatılırken, bina içerisindeki BBC çalışanlarına camlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunulduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BBC Londra bomba alarmı

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