BBC canlı yayınında seks oyuncağı skandalı!

İngiltere'nin en saygın yayın kuruluşları arasında yer alan BBC'nin canlı yayını sırasında yaşanan skandal gündeme damgasını vurdu. BBC Wales Today izleyicileri, Yvette Amos ile yapılan röportaj sırasında hemen arkasında bulunan kitaplığa dikkatlice bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar.

Canlı yayından ekran görüntüsü alan dikkatli izleyiciler, bu tür hataların kabul edilebilir olmayacağını ifade ederek daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Programda koronavirüs ve Cardiff'te yaşayan kadınların durumu konuşulurken bir konuğun böyle bir hata yapmasının kadınları aşağılamak olduğu ifade edildi.

Bazı izleyiciler, "Bu canlı yayının ardından kitaplığınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Ya da bırakın dağınık kalsın... BBC bunu nasıl görmez? Üstelik eşiminkinden çok daha büyük" şeklinde yorumlarda bulundular.

