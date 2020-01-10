HABER
  4. BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti

BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

BBC cinsiyet ayrımcılığı davasını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, bir kadın sunucu tarafından cinsiyeti nedeniyle kendisine erkek meslektaşına oranla 6 kat daha az ücret ödendiği iddiasıyla açılan davayı kaybetti.

BBC'nin kadın sunucularından Samira Ahmed'in, erkek meslektaşı Jeremy Vine'a oranla 6 kat daha az ücret alması nedeniyle BBC hakkında açtığı cinsiyet ayırımcılığı davasında karara varıldı.

Londra'daki bir iş mahkemesi, oy birliğiyle alınan kararda, Ahmed'e diğer sunucuyla aynı ücretin ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Ahmed, karar sonrası yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesinden memnun olduğunu, artık haber olmak değil haber yapmak istediğini belirtti.

BBC'den yapılan açıklamada ise ücret farkının cinsiyetten değil programların türlerinden kaynaklandığı ancak mahkemenin delilleri yeterli bulmamasından üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu kararı dikkatle ele almamız gerekecek." ifadesine yer verilen açıklamada BBC'nin Ahmed'le çalışmaya devam etmeyi istediği vurgulandı.

- Olayın geçmişi

Ahmed sunduğu Newswatch programının, Vine'ın sunduğu Points of View programına göre 2 kat fazla izlenmesine rağmen erkek meslektaşından 6 kat daha az kazandığı için BBC hakkında cinsiyet ayırımcılığı davası açmıştı.

Kadın sunucu, Newswatch için bölüm başına 440 sterlin (3 bin 370 TL), Points of View'in sunucusu Vine'na ise bölüm başına için 3 bin sterlin (23 bin TL) ödendiğini belirtmişti.

Ancak BBC'nin savunma heyeti, Ahmed'in sunduğu Newswatch isimli programın daha fazla izlenmesinin sebebini, seyircilerin cumartesi sabahı başka bir programı izlemek için televizyonu halihazırda açmış olmalarına bağlamıştı.

Vine'ın sunduğu Points of View isimli programın ise konuları neşeli şekilde işleyebilme becerisine sahip yüksek profilli sunucu gerektiren bir eğlence programı olduğuna vurgu yapan heyet, Newswatch'un ise bir haberci tarafından sunulan ve konuların ciddi şekilde ele alındığı bir yapım olduğunu savunmuştu.

Ahmed'in davayı kazanması durumunda geriye dönük 500 bin sterline kadar tazminat alabileceği belirtiliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Sınav döneminde koridorlar bile dolduSınav döneminde koridorlar bile doldu
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBC ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.