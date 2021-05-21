BBC ‘Diana Röportajı’ Nedeniyle Yeniden Eleştirilerin Hedefinde

İngiltere hükümeti, 1995 yılında Prenses Diana ile yapılan ve İngiltere gündemini sarsan röportajla ilgili olarak yayın kurumu BBC’yi inceleme altına alma vaadinde bulundu.
Eski Anayasa Mahkemesi Yargıcı John Dyson tarafından yürütülen bağımsız bir soruşturma da Perşembe günü sonuçlandı. Soruşturmada gazeteci Martin Bashir’in yalan söyleyerek Diana’yı röportaj vermesi için kandırdığı sonucuna varıldı. Diana röportajda Prens Charles ile başarısız evliliği konusunda özel ayrıntılara yer vermişti.
Londra polisi, Dyson’un raporunun içeriğini değerlendirerek adli soruşturma açılmasına neden olabilecek delil olup olmadığını araştıracak.
Başbakan Boris Johnson rapordan son derece kaygı duyduğunu söyledi. Johnson, ‘‘Kraliyet ailesinin hislerini tahmin bile edemiyorum. Umarım BBC bundan sonra benzer bir şey yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alır’’ diye konuştu.
Raporda BBC’nin röportajdan bir yıl sonra yürüttüğü soruşturma için ‘‘acınacak derecede etkisiz’’ yorumu yapıldı ve BBC Bashir’in suçunu örtbas etmekle eleştirildi.
Raporda Bashir’in Diana'nın erkek kardeşini, çalışanlarının kendisini gözetlediğini ve güvenilmez olduklarını düşünmesi için kandırdığı belirtildi.
Diana’nın büyük oğlu 38 yaşındaki Prens William, röportajın yapılma şeklini ‘‘aldatma’’ olarak değerlendirmişti.
Prens William, ‘‘BBC’nin hatalarının annemin son yıllarından hatırladığım korkularını ve içine kapanmasını tetiklemesi ailemize büyük acı getirdi’’ demişti.
Kardeşi Prens Harry ise röportajın annesinin hayatına mal olan etik dışı olaylar dizisinin bir parçası olduğunu söylemiş ve ‘‘Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve değişen bir şey olmadı’’ diye konuşmuştu.
Diana, 1997 yılında Paris’te paparazzilerden kaçarken trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Diana bu dönemde Prens Charles ile ilişkisi bozulurken Kraliyet ailesi tarafından dışlandığını hissediyordu.
BBC hataları yüzünden özür dilemiş, ancak röportaj kamu kaynaklarıyla yönetilen kurumla ilgili soru işaretleri doğurmuştu.
İngiltere Adalet Bakanı Robert Buckland, ‘‘Eski Anayasa Mahkemesi yargıcı John Dyson’ın raporunun ardından harekete geçmemek doğru bir seçenek değildi’’ diye konuştu.
Medya Bakanı Oliver Dowden, 98 yaşındaki BBC'nin misyonunu belirleyen kraliyet tüzüğünün incelenmesi sırasında, daha önce belirlenenen 2027 tarihinden önce; 2022’de revizyon yapılmasını da değerlendireceklerini bildirdi.
Muhafazakar hükümet içinde aralarında Başbakan Johnson’ın da olduğu bazıları BBC’nin mali kaynak modeli konusunda şüphelerini dile getiriyor. BBC evinde televizyon olan kişilerden alınan ruhsat ücretleri ile finanse ediliyor. Öte yandan BBC hakkında siyasi olarak taraflı olma eleştirileri de yapılıyor.
Eski BBC Yönetim Kurulu Başkanı Michael Grade de BBC yönetiminde ciddi yapısal değşikliklere gidilmesi gerektiğini vurguladı.