BBC ‘Diana Röportajı’ Nedeniyle Yeniden Eleştirilerin Hedefinde

İngiltere hükümeti, 1995 yılında Prenses Diana ile yapılan ve İngiltere gündemini sarsan röportajla ilgili olarak yayın kurumu BBC’yi inceleme altına alma vaadinde bulundu.

Eski Anayasa Mahkemesi Yargıcı John Dyson tarafından yürütülen bağımsız bir soruşturma da Perşembe günü sonuçlandı. Soruşturmada gazeteci Martin Bashir’in yalan söyleyerek Diana’yı röportaj vermesi için kandırdığı sonucuna varıldı. Diana röportajda Prens Charles ile başarısız evliliği konusunda özel ayrıntılara yer vermişti.

Londra polisi, Dyson’un raporunun içeriğini değerlendirerek adli soruşturma açılmasına neden olabilecek delil olup olmadığını araştıracak.

Başbakan Boris Johnson rapordan son derece kaygı duyduğunu söyledi. Johnson, ‘‘Kraliyet ailesinin hislerini tahmin bile edemiyorum. Umarım BBC bundan sonra benzer bir şey yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alır’’ diye konuştu.

Raporda BBC’nin röportajdan bir yıl sonra yürüttüğü soruşturma için ‘‘acınacak derecede etkisiz’’ yorumu yapıldı ve BBC Bashir’in suçunu örtbas etmekle eleştirildi.