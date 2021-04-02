BBC ekibi, Etiyopya'daki bir katliamı ordunun gerçekleştirdiğine işaret eden bulgulara ulaştı

Tigray Geçici İdaresi'ne göre çatışmalarda şimdiye kadar iki milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede dört milyondan fazla kişinin de yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor.

Federal hükümetin bölgede ağırlığını artırması çabalarına karşı çıkan TPLF ise orduya karşı direnişte kararlı olduğunu söylüyor.

Mart başında sosyal medyada, silahlı ve üniformalı kişilerin, silahsız bir grup insanı uçurumun başına götürdüğü bir video yayınlandı. Videodaki bazı kişiler yakın mesafeden vurulurken, bazılarının da cesetleri uçurumdan aşağı atıldı.

BBC, Etiyopya'nın kuzeyinde en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın Etiyopya ordusu tarafından gerçekleştirildiğine dair bulgulara ulaştı.

Silahlı kişilerin gölgeleri

BBC Africa Eye ekibi, katliamın nerede gerçekleştirildiğini bulmak için, Bellingcat ve Newsy gibi yayın kuruluşlarının uzmanlarıyla çalıştı.

Sosyal medyada videoları paylaşan kişiler, bu görüntülerin Mahbere Dego yakınlarında çekildiğini söylüyordu.

Africa Eye, videolardaki araziyi bölgenin uydu görüntüleriyle karşılaştırdı.

Silahlı kişilerin gölgelerinin yönü ve uzunluğu, katliamın günün hangi saatinde işlendiğinin belirlenmesini sağladı. Ayrıca gölgeler uçurumun kuzey güney ekseninde olduğunu ortaya koydu.

Videodaki uçurum görüntüleri haritanın üzerine bindirildi. Kurumuş bir nehir yatağı, bölgenin bitki örtüsü ve ağaçların konumu da katliamın yerinin tam olarak tespit edilmesini sağladı.

BBC, telefonda, Mahbere Dego'da yaşayan bir kişiye ulaştı.

Bu kişi, Etiyopya ordusunun Ocak ayında bu kasaba ve çevredeki yerleşim birimlerinden 73 erkeği götürdüğünü, üçü akrabası olan bu kişilerden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

BBC ayrıca çevre köylerden birinde yaşayan ve katliamda kardeşinin de öldürüldüğünü söyleyen bir kişiyle konuştu.