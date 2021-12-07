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BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı

07.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC'nin İstanbul bürosunda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı.

BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı

BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı.

Grev kararının kurumun İstanbul'daki bürosunun kapısına asılması sırasında bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BBC İstanbul ofisi çalışanlarının Türkiye'deki ekonomik zorluklar karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Durmuş, BBC'nin 2020'de çalışanlarının maaşlarına enflasyonun oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söyledi.

TGS, Türkiye'de enflasyonun resmi kaynaklara göre en az yüzde 21,31 olduğu bir ortamda işverenin teklifini kabul edilemez buluyor.

TGS Başkanı Durmuş, "BBC İstanbul ofisinde çalışan üyelerimiz dünyanın en önemli kamu yayıncısı olan, güçlü ilkelere sahip bu saygın yayın kuruluşunda gazetecilik yapmaktan gurur duyuyor. Fakat alım güçlerini korumak, son yıllarda ücretlerinde yaşanan değer kaybını telafi etmek ve her BBC çalışanı ile benzer haklara sahip olmak istiyor" dedi.

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