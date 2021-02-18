BBC İzleme Servisi: 'Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları arttıkça Erdoğan kültür savaşını şiddetlendiriyor'

Övünebilecek ekonomik başarılar iyice azalır ve mali sıkıntılar derinleşirken, hükümet, muhafazakar milliyetçi seçmeninin desteğini yeniden toparlayabilmek için siyasi ve sosyal kırılma hatlarını canlandırmaya yönelmiş görünüyor.

Fakat son zamanlarda yoğunlaşan söylemler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), hükümet olduğu ilk yıllarda teknokratik bir ekonomik gelişmeye öncelik veren ve toplumu bölen kimlik sorunlarını öne çıkarmayan çizgisine kıyasla 180 derecelik bir değişimi tamamlıyor.

Bu sert ton yeni değil. Erdoğan, siyasi muhaliflerini eleştirmek için uzun zamandır son derece ayrıştırıcı bir dil kullanıyor.

Yetkililer protestoları, "terörle bağlantılı" olduğunu söyleyerek kınadı, yüzlerce kişi gözaltına alındı ve geleneksel dini değerlerle "öfkeli bir azınlık" olarak nitelenen göstericiler karşı karşıya konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu defalarca protestolara katılan "LGBT sapkınları" ifadesini kullandı ve bunu başka yetkililer de tekrarladılar.

Yetkililer bu söylemleri Şubat ayı başından itibaren tırmandırdı ve Boğaziçi kampüsünde sergilenen bir sanat eserinde LGBT onur bayrağının Kabe görseliyle yan yana görünmesi üzerinden protestocuları şeytanlaştırdılar.

Hükümet yetkilileri göstericileri, Erdoğan'ın temsil ettiği "milli irade"yi reddeden ve Türkiye'nin muhafazakar çoğunluğuyla ters düşen, yasadışı gruplarla ilintili marjinal bir azınlık diye niteleyerek lanetledi.

Protestolar giderek Türkiye'de merkezileşmenin artması ve özgürlüklerin gerilemesi konusundaki daha geniş muhalif kaygıları da içererek büyüdü.

Erdoğan'ın yakınlarda milliyetçi müttefikleriyle beraber yeni bir anayasa hazırlama planlarını açıklaması, bu fay hatlarının muhtemelen önümüzdeki dönem de Türkiye'nin gündeminde ön sıralarda olabileceğine işaret ediyor.

Erdoğan 1 Şubat'ta partisi AKP'nin gençlik örgütü üyelerine seslenirken "İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz, bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz, LGBT gençliği değil. Siz, kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan, dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum, size güveniyorum" dedi.

3 Şubat günü yaptığı bir konuşmada ise "LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir" dedi ve Boğaziçi protestocularını "teröristler" diye tanımladı.

Popülist çizgi

Bu dil yıllardır, Erdoğan'ın Türkiye politikasını "yerli ve milli" hükümet ile gayri meşru muhalefet arasındaki mücadele olarak resmettiği popülist hattın üzerine inşa ediliyor.

İç politikadaki kültürel kavgalarla uluslararası politika arasındaki sınırlar da birbirine geçiyor ve hükümeti eleştirenler Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan yıkıcı dış güçlerle işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül 8 Şubat tarihli yazısında "Boğaziçi’ndeki bir avuç öğrencinin çok ötesinden bir senaryo, bir hazırlık var. Ucu Atlantik ötesine, Avrupa başkentlerine, terör karargâhlarına uzanan derin bir yapılanma var. (...) İlk kez başımızı kaldırıp dünyaya baktık. Sınırlarımızın ötesine, coğrafyamıza baktık. Yeniden başımızı önümüze eğdirmeye çalışıyorlar. Yeniden iç kavgalara, son sonu gelmez terör dalgalarına mahkûm etmek istiyorlar" diyor.