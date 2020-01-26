BBC muhabiri Çin'de koronavirüsün yayıldığı eyaleti görüntüledi

Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki Vuhan kentinde ortaya çıktığı belirtilen koronavirüs dünyayı alarm durumuna geçirdi.

Ülke geneline yayılan, ardından birçok başka ülkede de vakaların görüldüğü yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından 1975 kişi etkilendi, 56 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 1975 kişiden 324’ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Müşahade altında olanların sayısı ise 21 bin 556 olarak açıklandı.

BBC MUHABİRİ HUBEİ'Yİ GÖRÜNTÜLEDİ



Öte yandan, dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Çin'in Hubei Eyaleti, BBC muhabiri Stephen McDonell tarafından görüntülendi. BBC muhabiri Stephen McDonell, Çin'de gizemli virüs olarak anılan 'koronavirüs'ün ilk olarak ortaya çıktığı belirtilen Hubei Eyaleti'ne girdi.

McDonell, eyalete girişinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. McDonell, paylaşımında eyalete henüz girdiğini belirterek 30 milyon nüfuslu eyalet için 'Sokaklarda neredeyse kimse yok' ifadelerini kullandı.

Just entered Hubei Province where the #coronarvirus outbreak started. virtually nobody on the streets here. At the checkpoint the police said we can go in but they won’t let us back out. It looks like the entire province of Hubei, population 30 million, to be locked down.#China pic.twitter.com/DnwPAT9Dgs — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

"GİRİŞ SERBEST, ÇIKIŞA İZİN YOK"



McDonell, kontrol noktasında polislerin kendilerine içeri girebileceklerini ancak çıkmalarına izin verilmeyeceğinin söylendiğini dile getiriyor.

Just passed a screening point in Henan close to the border with Hubei and had my temperature checked. #coronavirus #China pic.twitter.com/8ObXk18Uq9 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 25, 2020

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin’in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Kanada ve Malezya'da da tespit edildi.