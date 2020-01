BBC muhabiri Çin'de koronavirüsün yayıldığı eyaleti görüntüledi

Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki Vuhan kentinde ortaya çıktığı belirtilen koronavirüs dünyayı alarm durumuna geçirdi.

Ülke geneline yayılan, ardından birçok başka ülkede de vakaların görüldüğü yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından 1975 kişi etkilendi, 56 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 1975 kişiden 324’ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Müşahade altında olanların sayısı ise 21 bin 556 olarak açıklandı.

BBC MUHABİRİ HUBEİ'Yİ GÖRÜNTÜLEDİ



Öte yandan, dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu Çin'in Hubei Eyaleti, BBC muhabiri Stephen McDonell tarafından görüntülendi. BBC muhabiri Stephen McDonell, Çin'de gizemli virüs olarak anılan 'koronavirüs'ün ilk olarak ortaya çıktığı belirtilen Hubei Eyaleti'ne girdi.

McDonell, eyalete girişinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. McDonell, paylaşımında eyalete henüz girdiğini belirterek 30 milyon nüfuslu eyalet için 'Sokaklarda neredeyse kimse yok' ifadelerini kullandı.

Just entered Hubei Province where the #coronarvirus outbreak started. virtually nobody on the streets here. At the checkpoint the police said we can go in but they won’t let us back out. It looks like the entire province of Hubei, population 30 million, to be locked down.#China pic.twitter.com/DnwPAT9Dgs