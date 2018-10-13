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BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'

13.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu ve tahtın 9 numaralı varisi Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir törenle evlendi.

BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'

Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.

Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı "dress" sözcüğünü, göğüs anlamına gelen "breast" sözcüğüyle karıştırdı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi.

Töreni halktan 1250 davetli izledi.

'GÜVENLİK ÖNELMELERİNİN PARASINI DA AİLELER ÖDESİN'

Düğünün güvenlik hariç tüm masraflarını ailelerin karşıladığı belirtildi.

Ancak düğündeki güvenlik önlemlerinin 2 milyon sterline (yaklaşık 2.6 milyon dolar) mal olduğu belirtiliyor.

Monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grup, Prenses Eugenie'in kamu görevi yapmadığını belirterek güvenlik harcamalarını da ailelerin karşılaması çağrısını yaptı.

Ancak Buckingham Sarayı bu çağrıya "Güvenlik polisin işidir" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere 2'nci Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie Windsor Şatosu

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