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  4. BBC Orta Doğu Editörü Bowen: Trump'ın bu kez tetiği çekmesi, riskin ödüle değdiğini düşünmesi anlamına geliyor

BBC Orta Doğu Editörü Bowen: Trump'ın bu kez tetiği çekmesi, riskin ödüle değdiğini düşünmesi anlamına geliyor

03.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Jeremy Bowen, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülmesini yorumladı. Bowen'a göre saldırı, halihazırda şiddet dolu bir bölgede gerginliğin tehlikeli bir şekilde artmasına da işaret ediyor.

BBC Orta Doğu Editörü Bowen: Trump'ın bu kez tetiği çekmesi, riskin ödüle değdiğini düşünmesi anlamına geliyor

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'nin en boyun eğmez ve etkili düşmanlarından birini ortadan kaldırararak İran İslam Cumhuriyeti'nin kalbine bir darbe vurdu.

Bu saldırı halihazırda şiddet dolu bir bölgede gerginliğin tehlikeli bir şekilde artmasına da işaret ediyor.

İran çoktan intikam yemini etti.

ABD ve İran arasındaki gerilim, çoktan beridir gölgede yürütülen bir savaş haliydi. Şimdi patlayabilir ve başka yerlere dağılabilir.

ABD'nin kararlı bir savunma hamlesi olarak tanımladığı Bağdat Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın yakın bir müttefikiydi.

Başkan Donald Trump ise hiçbir yorum yapmadan bir Amerikan bayrağının fotoğrafını tweetledi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1212924762827046918

Amerikalılar ile İsrail'deki ve Batı'daki müttefikleri Kasım Süleymani'yi yıllardır çok yakından takip ediyordu.

Süleymani'nin daha önce de gözlem alanlarına girmesi çok olası.

Ancak bu sefer Amerikalıların tetiği çekmesi Başkan Trump'ın ödülün riske değeceğini; aynı zamanda İran rejiminin izolasyon, ekonomik yaptırımlar ve son dönemde görülen eylemlerle zayıfladığı ve öfke gösterip ciddi bir stratejik tehdit anlamına gelmeyeceğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

Süleymani İran içinde devasa bir figür. Aynı zamanda stratejik bir planlayıcı ve bir dehaydı.

Belki de onun öldürülmesi takdirinde izlenmesi gereken adımların ne olduğuna dair bir plan arkasında bırakmıştır.

İran rejiminin, Süleymani'nin ülkenin dışında Orta Doğu'da yaratmak için uzun zaman harcadığı sınırların korunması için, onun ölümüne cevap vermek istediği kesin.

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