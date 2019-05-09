BBC Prens Harry'nin oğlunu maymuna benzeten DJ'yi kovdu

LONDRA (AA) - BBC, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oğlunu şempanze olarak gösteren mesajı dolayısıyla DJ Danny Baker'ın işine son verdi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın pazartesi günü doğan oğlu hakkında şempanze benzetmesi yapan tweeti nedeniyle BBC Radyo 5'de program yapan Baker'ı kovdu.

Baker, Twitter hesabında, bir çifti takım elbise, palto ve şapka giydirilmiş bir şempanzeyle bir binayı terk ederken gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı "Kraliyet ailesinin bebeği hastaneden çıkıyor." mesajıyla paylaşmıştı.

Baker'ın mesajı Sussex Düşesi'nin melez olmasına gönderme olarak yorumlanırken, DJ sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmıştı.

Tepki çeken mesajını silen Baker, yanlış anlaşıldığını savunduğu mesajı dolayısıyla özür içeren yeni bir mesaj da paylaştı.

Sussex Düşesi'nin anne tarafı geçmişte ABD'ye getirilip köleleştirilmiş Afrikalı bir aileye, baba tarafı ise Avrupa kökenli bir aileye dayanıyor.

Çiftin Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilen oğlu, İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi konumuna yerleşti.