HABER

BBC spikeri: Kanser nedeniyle sayılı günlerim kaldı, haber sunmaya devam edeceğim

04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

BBC Radio 5 kanalının 40 yaşındaki haber spikeri Rachael Bland'e iki yıl önce meme kanseri teşhisi konulmuş, kanser hücreleri daha sonra diğer organlara yayılmıştı. "Zamanla yarışıyorum" diyen Bland, 2 yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yayınlamaya hazırlanıyordu.

BBC spikeri: Kanser nedeniyle sayılı günlerim kaldı, haber sunmaya devam edeceğim

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günlerinin kaldığını" açıkladı. Bland, "Haber sunmaya devam edeceğim" dedi.

40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'Korkarım zaman geldi dostlarım'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Rachael\_Hodges/status/1036613470488326144

Bland, bu süreçte BBC Radio 5 Live için haber sunmayı sürdürecek. Bland'in ölümünden sonra "Sen, ben ve Büyük K" programı da, Deborah James ve Lauren Mahon'ın sunumuyla aynen devam edecek.

'Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum'

Bland'in tweeti üzerinde BBC'nin diğer sunucuları da duygusal paylaşımlarda bulundu:

BBC Radio 5 Live programının eski sunucusu Richard Bacon, tweetinde "Günler. Kahredici. Biliyorum seni düşündüğümü (ve canlı yayında geçirdiğimiz harika zamanları) söylemem hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama gerçekten aklımdasın ve çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bland için destek mesajı paylaşanlar arasında, 2015'te kendisine de göğüs kanseri teşhisi konulan BBC sunucusu Victoria Derbyshire da vardı.

Derbyshire, Bland için "Cesaret, merhamet, kahkaha - işte bu sensin. Harikasın" tweetini paylaştı.

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı:

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."

Kekik toplarken kayalıklardan düşüp öldüKekik toplarken kayalıklardan düşüp öldü
Madde bağımlısı diş teknisyeninin acı sonuMadde bağımlısı diş teknisyeninin acı sonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.