BBC spikeri: Kanser nedeniyle sayılı günlerim kaldı, haber sunmaya devam edeceğim

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günlerinin kaldığını" açıkladı. Bland, "Haber sunmaya devam edeceğim" dedi.

40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'Korkarım zaman geldi dostlarım'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.