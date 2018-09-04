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BBC spikeri: Kanser nedeniyle sayılı günlerim kaldı, haber sunmaya devam edeceğim

04.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

BBC Radio 5 kanalının 40 yaşındaki haber spikeri Rachael Bland'e iki yıl önce meme kanseri teşhisi konulmuş, kanser hücreleri daha sonra diğer organlara yayılmıştı. "Zamanla yarışıyorum" diyen Bland, 2 yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yayınlamaya hazırlanıyordu.

BBC spikeri: Kanser nedeniyle sayılı günlerim kaldı, haber sunmaya devam edeceğim

BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günlerinin kaldığını" açıkladı. Bland, "Haber sunmaya devam edeceğim" dedi.

40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyor. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biri.

'Korkarım zaman geldi dostlarım'

Galler doğumlu Rachael Bland, bu yıl Mayıs ayında kanserinin tedavi edilemez boyuta geldiğini, yapılacak klinik taramalardansa umut verici sonuçlar beklediğini duyurmuştu.

Bundan iki ay sonra Bland, kanserin diğer organlara yayıldığını öğrendi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bland, "Efsane Frank S.'nin (Sinatra) sözleriyle, korkarım zaman geldi dostlarım. Hem de aniden. Bana sayılı günlerim kaldığı söylendi. Her şey çok gerçek dışı. Bana verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Rachael\_Hodges/status/1036613470488326144

Bland, bu süreçte BBC Radio 5 Live için haber sunmayı sürdürecek. Bland'in ölümünden sonra "Sen, ben ve Büyük K" programı da, Deborah James ve Lauren Mahon'ın sunumuyla aynen devam edecek.

'Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum'

Bland'in tweeti üzerinde BBC'nin diğer sunucuları da duygusal paylaşımlarda bulundu:

BBC Radio 5 Live programının eski sunucusu Richard Bacon, tweetinde "Günler. Kahredici. Biliyorum seni düşündüğümü (ve canlı yayında geçirdiğimiz harika zamanları) söylemem hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama gerçekten aklımdasın ve çok çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bland için destek mesajı paylaşanlar arasında, 2015'te kendisine de göğüs kanseri teşhisi konulan BBC sunucusu Victoria Derbyshire da vardı.

Derbyshire, Bland için "Cesaret, merhamet, kahkaha - işte bu sensin. Harikasın" tweetini paylaştı.

15 yıldan fazla süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapan Bland, geçen ay İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine şöyle yazmıştı:

"Ölmekten korkmuyorum. Sadece geride bırakacaklarım için endişeleniyorum."

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