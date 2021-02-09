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BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer beraat etti

09.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer beraat etti

Beş yıl önce haber takibi için HDP ve DTK'nın basın açıklamalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonrası "örgüt propagandası" yapmakla suçlanan Hatice Kamer, yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Beş yıl önce haber takibi için HDP ve DTK'nın basın açıklamalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması sonrası "örgüt propagandası" yapmakla suçlanan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Hatice Kamer, 2015 yılında DTK'nın öz yönetim kararının açıklandığı toplantının ve 2016 yılında 50 HDP'li milletvekili, belediye başkanı ve siyasetçinin katıldığı açlık grevinin ilan edildiği basın açıklamalarının fotoğraflarını paylaşmıştı.

Fotoğraflarda Abdullah Öcalan'ın posteri görüldüğü için, Kamer'in "örgüt propagandası" yaptığı iddia edilmişti.

Kamer davada beraat etmiş, İstinaf Mahkemesi'nin kararı usul yününden bozması sonrası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmıştı.

Avukat Pelda Versek: Paylaşımlar, gazetecilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeli

BBC Türkçe'ye konuşan Kamer'in avukatı Pelda Versek, müvekkilinin paylaşımlarının gazetecilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Pelda Versek, "Mahkeme heyeti olması gerekeni yaptı, doğru olan da bu. Gazetecilik faaliyetleri kapsamında yapılan paylaşımlar, suç kapsamında değerlendirilmemeli" dedi.

BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer'e ödül

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