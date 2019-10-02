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BBC Türkçe yeni ekip arkadaşları arıyor

02.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Farklı dijital platformlarda yayın yapan BBC Türkçe; internet, sosyal medya ve görüntülü haber alanlarında çalışmak üzere multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor. Başvurular için son gün 30 Ekim 2019.

BBC Türkçe yeni ekip arkadaşları arıyor

Farklı dijital platformlarda yayın yapan BBC Türkçe; internet, sosyal medya ve görüntülü haber alanlarında çalışmak üzere multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor.

Başvuranlar arasından seçilecek adaylar, BBC Dünya Servisi'nin Londra'daki merkezinde görevlendirilecek.

Ayrıntıları aşağıdaki İngilizce iş ilanında bulabilirsiniz.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019.

İlgilenenlerin bu ilanın altındaki linki kullanarak, başvuru formlarını İngilizce doldurmaları gerekiyor.

BBC'nin işe alma prosedürleri gereği tüm başvuruların bu yolla yapılması gerekiyor; farklı yollarla özgeçmiş göndermek ya da iş başvurusu yapmak mümkün değil.

Başvuracak adaylara ilandaki iş tanımını çok iyi okumalarını, başvuru formundaki işin niteliğine ilişkin soruların tamamını yanıtlamalarını ve özgeçmişlerini de ilgili kısma yüklemelerini tavsiye ediyoruz.

İŞ İLANI VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN.

BBC Türkçe yeni ekip arkadaşları arıyor

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