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BBC Türkçe'den açıklama

23.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mail on Sunday ve Guardian gazetelerinde yer alan haberlerin BBC Türkçe'de yanlış aktarılmasından dolayı okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz.

BBC Türkçe'den açıklama

BBC Türkçe zaman zaman İngiltere medyasında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri özetleyerek okuyucularına aktarır.

Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.

Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.

Mail on Sunday gazetesinin bu haberinin başlığı bu şekildedir.

Bu haberlerin aynı gün BBC Türkçe'de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.

Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığının kaynaklarına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış olan bir bilgi olduğunu, sehven bakana atfen verildiğini belirtiriz.

İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve söz konusu İngiltere gazetelerinde yer alan haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz.

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