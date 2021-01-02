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BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Aylin Özmenek hayatını kaybetti

02.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Aylin Özmenek hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden ve 1969-1970 yılları arasında BBC Türkçe'de görev yapmış Aylin Özmenek, Cumartesi günü koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

TRT'nin ilk haber spikerlerinden ve 1969-1970 yılları arasında BBC Türkçe'de de görev yapmış Aylin Özmenek, Cumartesi günü koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Özmenek, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl görev yapan Özmenek, Radyo 3'te uzun yıllar, Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Aylin Özmenek, Jülide Gülizar, Çetin Çeki, Ülkü Kuranel, Zafer Celasun, Elçin Temel, Cemile Kutgün, Şebnem Savaşçı, Mahmut Balçın ve Bilgi Gökçeer gibi isimlerle beraber TRT Radyosu'nun duayen isimleri arasında yer aldı.

1942 yılında İstanbul'da doğan Özmenek, çocukluğunu ve gençliğini İzmir'de geçirdi.

Spikerliğe İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında İzmir Radyosu sınavlarını kazanarak başladı.

Daha sonra kısa bir süre Ege Bölgesi profesyonel rehberliği yapan Özmenek, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın (Halikarnas Balıkçısı) öğrencisi oldu.

TRT'nin kurulmasıyla beraber, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olan Aylin Özmenek, kurum tarafından 1969 yılında BBC Türkçe servisine gönderildi ve 1970 yılında TRT Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Buradaki görevinin yanı sıra Almanya Köln Radyosu ve Hollanda NOS Radyo - Televizyonu'nda Türkçe diksiyon dersleri verdi.

Birçok spikerin yetişmesinde önemli rol oynayan Özmenek, Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon'unda, Gazi Üniversitesi'nde, İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylarına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerine, Polis Akademisi öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı Radyo Televizyon Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenlere çeşitli zamanlarda ders verdi.

Özmenek, çeşitli zamanlarda TRT Televizyonu'nda da görev aldı. GAP yayınlarının başlamasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu'ya yönelik kadın programları, Türk El Sanatları, Avrupa'da Kültür ve İnanç gibi farklı programların sunuculuğunu yaptı.

Türkiye'de kadın hakları, tüketici hakları gibi farklı konularda farkındalık geliştirilmesi için çaba harcadı.

TRT'de 43 yıl 8 ay 14 gün boyunca aralıksız çalışan Özmenek, bu anlamda Türkiye yayıncılık tarihinde de bir ilke imza attı.

Edebiyat ile kurduğu bağ neticesinde çeşitli edebiyat dergilerinde öyküleri de yayımlanan Özmenek Türkçe ile kurduğu bağı şu sözlerle anlatmıştı:

"Çabam, ana dilimizin kuşaklar arasında doğru kullanılmasını sağlamak, yaşamsallığını benimsetmek ve güzelliğini gelecek nesillere aşılamak çabasıdır."

Basın dünyasına yarım asırdan fazla emek veren Aylin Özmenek, Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in de eşiydi.

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