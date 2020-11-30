BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından gazeteci, yazar ve çevirmen Yurdakul Fincancıoğlu, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.
Fincancıoğlu'nun cenazesi 1 Aralık Salı günü öğle namazından sonra Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nden alınarak Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fincancıoğlu'nun ardından yayımladığı mesajda, "Mesleğimize ve TGC'ye uzun yıllar önemli hizmetler veren Yurdakul Fincancıoğlu hem gazeteciliği ile hem de yapıtlarıyla her zaman hatırlanacaktır" dedi.
1934 yılında Ankara'da doğan Fincancıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe Son Havadis gazetesinde başladı.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve sürekli basın kartına sahip olan deneyimli gazeteci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştü. Fincancıoğlu, Sol Yayınları etiketiyle yayımlanmış Karl Marx'ın "Artı-Değer Teorileri" ile "Yabancılaşma"; Vladimir Lenin'in "Tasfiyecilik Üzerine", "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" ve "Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" kitapları da dahil olmak üzere pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı. Fincancığlu"Anlatamadık Gitti", "Günümüzde Sosyal Demokrasi" ve "Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları" adlı kitapları yazdı.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve sürekli basın kartına sahip olan deneyimli gazeteci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştü.
Fincancıoğlu, Sol Yayınları etiketiyle yayımlanmış Karl Marx'ın "Artı-Değer Teorileri" ile "Yabancılaşma"; Vladimir Lenin'in "Tasfiyecilik Üzerine", "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" ve "Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" kitapları da dahil olmak üzere pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı.
Fincancığlu"Anlatamadık Gitti", "Günümüzde Sosyal Demokrasi" ve "Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları" adlı kitapları yazdı.