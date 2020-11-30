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  4. BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

30.11.2020 20:42 | Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından gazeteci, yazar ve çevirmen Yurdakul Fincancıoğlu, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından gazeteci, yazar ve çevirmen Yurdakul Fincancıoğlu, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

Fincancıoğlu'nun cenazesi 1 Aralık Salı günü öğle namazından sonra Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nden alınarak Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fincancıoğlu'nun ardından yayımladığı mesajda, "Mesleğimize ve TGC'ye uzun yıllar önemli hizmetler veren Yurdakul Fincancıoğlu hem gazeteciliği ile hem de yapıtlarıyla her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Türk gazeteciler, BBC Türkçe'den Yurdakul Fincancıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Soldan sağa: Ümit Gürtuna (Cumhuriyet), Metin Çatan (Pan Haber Ajansı), Cüneyt Arcayürek (Hürriyet), BBC Türkçe'den Yurdakul Fincancıoğlu, Osman Kibar (Tercüman), Prof. İsmet Giritli. 9 Nisan 1976 © BBC

Pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı

1934 yılında Ankara'da doğan Fincancıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe Son Havadis gazetesinde başladı.

*Türk halk müziğinin ve operasının büyük yorumcusu Ruhi Su, 1977 yılında Yurdakul Fincancı'nın konuğu olmuştu.*

Ardından Zafer, Cumhuriyet, Hürriyet ve Ulus gazetelerinde çeşitli görevlerde yer aldı, 1969 sonunda İngiltere'ye gitti. 1985'e kadar BBC Türkçe'de program yapımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1985'te Türkiye'ye dönen Fincancıoğlu, Milliyet gazetesinin haber müdürlüğünü yaptı.

İngiltere Sanayi Odası'nın daveti ile Londra'ya gelen Türkiye Sanayi Odası'ndan bir kurul, (Soldan sağa: Karaosman, Beşe, Sağanak ve Yarman) BBC Türkçe'den Yurdakul Fincancıoğlu'na (sol başta) mülakat veriyor. 1972 © BBC

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve sürekli basın kartına sahip olan deneyimli gazeteci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Fincancıoğlu, Sol Yayınları etiketiyle yayımlanmış Karl Marx'ın "Artı-Değer Teorileri" ile "Yabancılaşma"; Vladimir Lenin'in "Tasfiyecilik Üzerine", "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" ve "Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" kitapları da dahil olmak üzere pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı.

Bugün hala yayınlarımızı sürdürmekte olduğumuz Bush House binasının önünde BBC Türkçe çalışanları. Resim, BBC Türkçe Dinleyici Kulübü bülteninin 40. yıl özel sayısında yayımlamıştı. Soldan sağa, ayaktakiler: Tüzel Yüksel, Avni Yarlıgan, Türkan Tunçel, Bengisu Rona, Feyyaz Fergar, Süleyman Çiçekoğlu, Dilvin Yılmaz, Yurdakul Fincancıoğlu, Feride Feran, Nevsal Baylas. Oturanlar: Sabih Aykoler, Tayfun Ertan, Hüseyin Sükan. 1979 © BBC

Fincancığlu"Anlatamadık Gitti", "Günümüzde Sosyal Demokrasi" ve "Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları" adlı kitapları yazdı.

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