BBC Türkçe'nin eski çalışanlarından Yurdakul Fincancıoğlu hayatını kaybetti

Ardından Zafer, Cumhuriyet, Hürriyet ve Ulus gazetelerinde çeşitli görevlerde yer aldı, 1969 sonunda İngiltere'ye gitti. 1985'e kadar BBC Türkçe'de program yapımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev aldı.

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve sürekli basın kartına sahip olan deneyimli gazeteci Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Fincancıoğlu, Sol Yayınları etiketiyle yayımlanmış Karl Marx'ın "Artı-Değer Teorileri" ile "Yabancılaşma"; Vladimir Lenin'in "Tasfiyecilik Üzerine", "Bir Adım İleri, İki Adım Geri" ve "Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" kitapları da dahil olmak üzere pek çok kitabı Türkçeye kazandırdı.

Fincancığlu"Anlatamadık Gitti", "Günümüzde Sosyal Demokrasi" ve "Demirel: Demokrasinin Duraklama Yılları" adlı kitapları yazdı.

