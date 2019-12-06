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BBC'nin deneyimli gazetecisinden programına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson'a çağrı: 'Henüz çok geç değil. Röportaj hazır. Bekliyoruz'

06.12.2019 00:41 | Son Güncelleme

BBC'nin her seçimde geleneksel olarak bütün liderleri köşeye sıkıştıran röportajlar yapan deneyimli gazeteci Andrew Neil, programa katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson'a "Sorularımız güvenle ilgili. Röportaj hazır" diye seslendi. Programa diğer ana partilerin liderlerinin hepsi katıldı. Yalnızca Boris Johnson reddetti.

BBC'nin deneyimli gazetecisinden programına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson'a çağrı: 'Henüz çok geç değil. Röportaj hazır. Bekliyoruz'

İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenecek seçim öncesi, BBC'nin çetin sorularıyla tanınan deneyimli gazetecisi Andrew Neil, geleneksel olarak her seçimde yaptığı gibi, bu seçimde de ana siyasi partilerin liderleriyle röportajlar yaptı. Ancak, yalnızca tek bir lider Neil'in karşısına çıkmayı reddetti. O lider, İngiltere'nin Başbakanı Muhafazakâr Parti başkanı Boris Johnson.

Johnson'ın, tüm çağrılara rağmen programa katılmaya yanaşmaması İngiltere kamuoyunda da en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Andrew Neil son olarak Perşembe günkü programında Boris Johnson'a yeniden seslenip 30 dakikalık programa katılması çağrısında bulundu:

"Henüz çok geç değil. Röportajı hazırladık. Johnson'ın kullanmaktan hoşlandığı bir ifade var, 'fırına verilmeye hazır'.

"Sorularımızın ana teması güven. Ve neden kariyeri boyunca, siyasette, gazetecilikte, muhalifleri ve hatta bazen kendisine yakın olan kişiler tarafından birçok defa 'güvenilmez bulunduğu'."

BBC spikeri Neil, hiçbir yayın kuruluşunun 'bir siyasetçiyi röportaj yapmaya zorlayamayacağını' söyledi ama katılmama kararını da şu ifadelerle eleştirdi:

"Liderlerle röportajlar, on yıllar boyunca BBC'nin prime-time seçim yayınlarının önemli bir parçası olmuştur.

"Bu röportajları, sizlerin adına, bizi yönetebilecek olanlardan hesap sormak ve onları ayrıntılı sorgulamak için yapıyoruz. Bu demokrasidir.

"Liderlerin katılması için her zaman iyi niyetle hareket ettik. Her seçimde böyleydi, katıldılar. Bütün hepsinde. Ta ki bu seçime kadar."

Andrew Neil, programına katılan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i de sorularıyla zorlamıştı.

'Güven soruları'

Neil daha sonra Boris Johnson'a sormak istediği soruları ekranda bir bir sıraladı.

Sorular arasında, Boris Johnson'ın Ulusal Sağlık Hizmeti'yle (NHS) ilgili verdiği sözleri tutup tutamayacağı, Brexit sonrası ticaret müzakerelerinde sağlık sistemini ABD ile ticari bir anlaşmaya dâhil edip etmeyeceği gibi sorular da vardı.

Neil'ın sorularının çoğu Boris Johnson'ın 'güvenilir olup olmadığına' ilişkindi.

Neil, "Güven soruları. Yanıtlarını duymanız için Johnson'a soracağımız sorular. Ama soramıyoruz. Çünkü karşımıza oturmuyor. Johnson'ın BBC'nin liderler röportaj serisine katılmasını zorunlu kılacak bir yasa veya bir Yüksek Mahkeme kararı yok" dedi ve monolog halinde sıraladığı soruların ardından konuşmasını şöyle noktaladı:

"Milletimizin iradesiyle seçilecek Başbakan zaman zaman ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin karşısına çıkmak zorunda kalacak.

"Dolayısıyla, yalnızca yarım saatliğine benim karşıma çıkmasını bekleyerek çok fazla bir şey talep etmiş olmuyorum.

"İyi geceler."

https://twitter.com/BBCPolitics/status/1202670854410297344?s=20

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İskoç Ulusal Partisi SNP lideri Nicola Sturgeon, Liberal Demokratlar lideri Jo Swinson ve Brexit Partisi lideri Nigel Farage, Andrew Neil'ın televizyon ekranlarında zorlu sorularını göğüslemişti.

Başbakan Johnson, ITV televizyon kanalından Julie Etchingham'ın da liderlerle röportaj serisine katılmayı reddetti.

İşçi Partisi de Andrew Neil'ın açıklamasından önce BBC Genel Müdürü Tony Hall'a yazdığı mektupta, Boris Johnson'ın Andrew Neil'ın programına çıkmasını sağlayamadığı için BBC'yi eleştirdi. Parti mektubunda BBC 'Muhafazakâr Parti'ye adil olmayan seçim avantajı sağlanmasında suç ortaklığı yapmakla' suçlandı.

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