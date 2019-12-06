BBC'nin deneyimli gazetecisinden programına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson'a çağrı: 'Henüz çok geç değil. Röportaj hazır. Bekliyoruz'

İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenecek seçim öncesi, BBC'nin çetin sorularıyla tanınan deneyimli gazetecisi Andrew Neil, geleneksel olarak her seçimde yaptığı gibi, bu seçimde de ana siyasi partilerin liderleriyle röportajlar yaptı. Ancak, yalnızca tek bir lider Neil'in karşısına çıkmayı reddetti. O lider, İngiltere'nin Başbakanı Muhafazakâr Parti başkanı Boris Johnson.

Johnson'ın, tüm çağrılara rağmen programa katılmaya yanaşmaması İngiltere kamuoyunda da en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Andrew Neil son olarak Perşembe günkü programında Boris Johnson'a yeniden seslenip 30 dakikalık programa katılması çağrısında bulundu:

"Henüz çok geç değil. Röportajı hazırladık. Johnson'ın kullanmaktan hoşlandığı bir ifade var, 'fırına verilmeye hazır'.

"Sorularımızın ana teması güven. Ve neden kariyeri boyunca, siyasette, gazetecilikte, muhalifleri ve hatta bazen kendisine yakın olan kişiler tarafından birçok defa 'güvenilmez bulunduğu'."

BBC spikeri Neil, hiçbir yayın kuruluşunun 'bir siyasetçiyi röportaj yapmaya zorlayamayacağını' söyledi ama katılmama kararını da şu ifadelerle eleştirdi: