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BBC'nin Neil Armstrong röportajı: Ay'dan bakınca Dünya çok güzel görünüyor

20.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun 50. yıl dönümü, ABD'de törenlerle kutlanıyor. Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil Armstrong, 1970 yılında BBC'den Patrick Moore'a deneyiminlerini anlatıyor.

BBC'nin Neil Armstrong röportajı: Ay'dan bakınca Dünya çok güzel görünüyor

https://www.youtube.com/watch?v=sKjfm3qSmXI

Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun 50. yıl dönümü, ABD'de törenlerle kutlanıyor. Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil Armstrong, 1970 yılında BBC'den Patrick Moore'a deneyiminlerini anlatıyor. Mesafe algısı bakımından zorlandığını anlatan Armstrong, "Mesela kameramız kokpitten 15 metre uzakta görünüyordu ama oraya 30 metrelik bir kablo çektiğimizi biliyorduk" diyor.

Moore'un 'Oradan bakınca Dünya nasıl görünüyor" sorusuna ise "Ay'dan bakınca Dünya çok küçük, çok uzak ama çok güzel görünüyor" yanıtını veriyor.

"Yakın gelecekte Ay'da geniş çaplı bilimsel üslerin kurmanın mümkün olacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise"Biz hayattayken bunun olacağına emimim" sözleriyle yanıtlıyor.

Apollo 11 uzay aracı, 16 Temmuz 1969'da yerel saatle 09:32'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin 39 numaralı kalkış üssünden Ay'a doğru yola çıktı.

Komuta modülü Columbia'dan ve Ay modülü Eagle'dan oluşan Apollo 11 uzay aracı ile 386 bin kilometrelik yolculuk 76 saat sürdü.

Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

Armstrong'un, "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay'a ayak basması dünya genelinde 600 milyon kişi tarafından canlı yayınla izledi.

Daha sonra astronot Buzz Aldrin de Neil Armstrong'a katıldı ve Ay'a ayak basan ikinci insan oldu.

Apollo 11 bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu?

ABD'de Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümü kutlamaları başladı

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