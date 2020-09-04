BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Abonelik sistemini desteklemiyorum, çalışanlar için sosyal medya kuralları katı bir şekilde uygulanacak

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, bu hafta göreve geldikten sonra çalışanlarına hitaben yaptığı ilk konuşmasında BBC'nin televizyon lisansı sisteminden üyelik sistemine geçilmesini desteklemediğini ve çalışanların tarafsızlık ilkesine aykırı olacak şekilde sosyal medyada yorum ve görüşlerini bildirmemeleri için düzenlemelerin 'katı bir şekilde uygulanacağını' söyledi.

İngiltere medyasında ve hükümetinde, kamu yayıncısı BBC için ödenen TV lisans ücretinin kaldırılması ve üyelik sistemine geçilmesi yönünde tartışmalar yürütülüyordu. BBC için ödenen TV lisansı 2027 yılına kadar güvence altına alındı ama sonrası için tartışmalar devam ediyor.

Davie, üyelik sistemine geçiş yönünde atılacak bir adımın 'BBC'yi diğer medya kuruluşlarından farksız hale getireceğini' ve 'çok az sayıda kişiye hitap etmesine neden olacağını' söyledi.

Yeni Genel Müdür, BBC çalışanlarına yaptığı konuşmada, "Herkesin tv lisansı ücretinin karşılığını alabilmesi için odağımızda radikal bir değişiklik yapmalıyız" dedi.

BBC'nin 'belirgin bir riskle karşı karşıya' olduğunu belirten Davie, 'mevcut eğilimlerin devam etmesi durumunda BBC'nin izleyiciler için yeterince vazgeçilmez olmayacağını' söyledi ve "Değer verdiğimiz bir şeyi korumalıyız" dedi.