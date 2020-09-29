HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya hazırım

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya hazırım

29.09.2020 21:40 | Son Güncelleme

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal eden sunucuları kovmaya hazır olduğunu söyledi.

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie: Sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal edenleri kovmaya hazırım

BBC'nin yeni Genel Müdürü Tim Davie, sosyal medyada tarafsızlık kurallarını ihlal eden sunucuları kovmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu ay başında BBC'nin genel müdürlüğüne atanan Davie, yeni sosyal medya kullanım kurallarının gelecek haftalar açıklanacağını belirtip, kuralların tüm çalışanlar için geçerli olacağını ifade etti.

Davie, "İşten çıkarma dahil, uygun görülen tüm disiplin cezalarını uygulamaya hazırım" dedi ve gerekli görüldüğü takdirde "kişilerin Twitter kullanımına da son verebileceğini" söyledi.

Son dönemde, BBC'de 'The Match of the Day' adlı futbol programında yorumculuk ve sunuculuk yapan İngiltere'nin unutulmaz golcülerinden Gary Lineker'in Twitter hesabından siyasi yorumlar yapması tartışma yaratmıştı.

Davie'nin yorumlarına yanıt veren Lineker, "Kullanıcıların Twitter kullanımına sadece Twitter son verebilir" açıklaması yaptı.

BBC'nin yeni Genel Müdürü, gelecek haftalarda açıklanacak yeni sosyal medya kullanım kurallarıyla ilgili açıklamaları İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi'nde milletvekillerine yaptı.

Davie, "İnsanların bu konuyla ilgili katı önlemler istediğini biliyorum" dedi ve sosyal medya kullanımıyla ilgili disiplin işlemleri başlatacağını söyledi.

Gary Lineker tartışması

Milletvekillerinin, 'bireylerin Twitter kullanımına nasıl son vereceği' konusundaki sorularına karşılık olarak Davie, "BBC'de çalışmaya devam etmek istiyorlarsa Twitter hesaplarını askıya almalarını talep edebiliriz" yanıtını verdi.

Gary Lineker ile ilgili sorulara da Davie şu cevabı verdi:

"Çok net olacak bir sosyal medya düzenlemesi yapacağız. Gary Lineker son açıklamalarında 'BBC'de çalıştığım sürece sorumluluklarımın farkındayım' diyerek çok net bir mesaj verdi. Bu sorumluluklar açıkça sergilenecek. Ben Genel Müdürüm. Benim görüşüme göre, siyasi parti açıklamaları, bağımsız bir haber kuruluşunda çalışanlar için doğru bir şey değil."

Davie, yeni sosyal medya düzenlemelerinin BBC'nin tüm alanlarında çalışanlar için geçerli olacağını söyledi ve "Bunun insanların sosyal medya kullanımını yasaklamak olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada olmalıyız. Tarafsız haberciliğin çok nefis olabileceğine büyük bir tutkuyla inanıyorum. Bunun sıkıcı olduğu fikrine katılmıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir''Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir'
22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Güvenlik kaynakları: 300 PKK'lı terörist Ermenistan ve Karabağ'a taşındı
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Komşusunun eşinden çocuk yapmıştı! Skandal paylaşımı ortaya çıktı
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
Antalya'da Rus pilotlar vatandaşları tedirgin etti! Yetkililer harekete geçti
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması: Yakınız!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Yunanistan'dan bir provokasyon daha
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı!
Diğer Haberler
Netanyahu: Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir
'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir'
Putin Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Putin ve Paşinyan arasında kritik görüşme
Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko koronavirüse yakalandı
Poroşenko koronavirüse yakalandı
Son dakika! Kuveyt'in yeni emiri belli oldu
Kuveyt'in yeni emiri belli oldu
Rusya’da otelde dev yangın
Rusya’da otelde dev yangın
Sigortadan para almak için engelli oğlunu denize itmiş
Sigortadan para almak için engelli oğlunu denize itmiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.