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BBC'ye "tek taraflı yaklaşım" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

İngiliz yayın kurumu BBC World Radyo, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yapacağı canlı yayını iptal etti - Çonkar: - "Tek taraflı davranıyorlar. Bu durum, BBC'nin ne kadar yanlı, ön yargılı bir habercilik yaptığını gösteriyor"

İngiliz yayın kurumu BBC World Radyo, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili yapacağı canlı yayını iptal etti.

Çonkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün BBC World Radyo çalışanlarının kendisini telefonla arayarak, bugün saat 10.40'ta yayınlanacak "today" programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin canlı yayın talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Görüşmede, kendisinin daha önce BBC'de katıldığı programlarda bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlattığını, "Beni canlı yayına alırsanız ve süremi de kısıtlamayacağınızı garanti ederseniz katılırım." dediğini aktaran Çonkar, şöyle devam etti:

"Bana 'Ne demek, size 6 dakika süre ayıracağız. Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız kaydedilmiş mülakat var. Onu yayınladıktan sonra sizi canlı yayın konuğu olarak saat 10.40'ta alacağız. Hatta sizi arayalım, facetime üzerinden deneme yapalım.' dediler. Daha sonra aradılar, programcıyla ön mülakat da yaptık. Anlaştık, teyitleşerek telefonu kapattık. Yayına yarım saat kala aradılar, 'Bu programı gerçekleştiremeyeceğiz. Özür diliyoruz. Zaman kısıtlamalarından dolayı iptal etmek durumunda kaldık.' diyerek mülakatı iptal ettiler."

- "Canlı yayını göze alamadılar"

BBC'nin bu tutumuyla daha önce de karşılaştığına değinen Çonkar, "Canlı yayın olmadığında söylediklerimizin en hassas, en can alıcı noktalarını hep sansürleyerek yayınladılar. Ne zaman canlı yayına aldılar, orada da birçok manipülasyon yaparak, sözümüzü keserek veya konuşmayı erken keserek, biz ne zaman can alıcı bir konuya girerek vurucu bir cümle sarf ettik hemen yeni bir soruyla veya müdahale ederek, engelleyerek konuşmalarımızı kestiler. Bu kez onu bile göze alamadılar." ifadelerini kullandı.

- "Çifte standardın da ötesinde"

BBC'nin tutumunu "çifte standardın da ötesinde" olarak nitelendiren Çonkar, şunları kaydetti:

"Hakikatlerin dünyaya duyurulmasını, dünyayla paylaşılmasını engelliyorlar. Tek taraflı davranıyorlar. Bu durum, ne kadar yanlı, ön yargılı bir habercilik yaptıklarını, sansür uyguladıklarını gösteriyor. Bu kez de muhtemelen kendi içlerinde bir tartışmaya düştüler. Önce programcı bu işi ayarladı ama muhtemelen kendi içlerindeki istişarelerde bu işin kendilerinin aleyhinde olacağını düşündükleri için mülakatı programa yarım saat kala iptal ettiler."

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