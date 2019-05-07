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BBDSO konserinde genç yetenekler sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konserinde piyanist Ecem Alnıaçık ve keman sanatçısı Emre Engin sahne alacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde genç yetenekler piyanist Ecem Alnıaçık ve keman sanatçısı Emre Engin'i ağırlayacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, Bursa'da yetişen iki yetenek sahne alacak.

Piyanist Ecem Alnıaçık ile keman sanatçısı Emre Engin'in yer alacağı konserde, Brahms'ın romantik dönemin ve keman repertuvarının en sevilen eserlerinden olan keman konçertosu ile Alman asıllı Rus piyanist Medtner'in 1 No'lu piyano konçertosu seslendirilecek.

Ayrıca Mendelssohn'un İskoçya ziyaretinde hayran kaldığı Hebrid takımadalarından esinlenerek bestelediği "Fingal Mağarası Uvertürü" de konserde sahneye taşınacak.

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Can Okan'ın yöneteceği konser, 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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BBDSO Bursa genç yetenek konser Senfoni

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