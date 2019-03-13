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BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki "14 Mart Tıp Bayramı" başlıklı konserinde orkestranın kuruluşunda büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına sahne alacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şef Murat Göktaş'ın yöneteceği konserde popüler müziğin tanınmış isimlerinden İlhan Şeşen solist olarak yer alacak. Ayrıca gazeteci yazar Kürşat Başar da saksafonuyla sevilen şarkılara eşlik edecek.

Konserde, Zafer Çebi piyanoda, Uğur Yalçın kontrbasta, Batuhan Büyükdoğan da bateride solist olarak sahneye çıkacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser yarın saat 20.00'de başlayacak.

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