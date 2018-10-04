Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "20. Sanat Sezonu Açılış Konseri"nde Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, Aida operasından "Zafer Marşı" ve P. İlyiç Çaykovski'den "1812 uvertürü" gibi eserler Bursalı müzikseverler için seslendirildi.
Gecede, piyanist Gülsin Onay, BBDSO eşliğinde seslendirdiği eserlerle beğeni kazandı.
Konserin sonunda piyanist Gülsin Onay'ın performansı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.
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