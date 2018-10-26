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BBDSO'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 01:50 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri"

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Dağhan Doğu yönetti.

Konserde, Cem İdiz'in "Töre Bale Süitinden Seçmeler" eseri eşliğinde tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin, Arzu Tan Bayraktutan, Aydın Sigalı ve Funda Anika İlhan tarafından Cumhuriyet dönemi anlatıldı.

Gecenin sonunda, performansları sanatseverler tarafından uzun süre alkışlanan solistlere çiçek takdim edildi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı "Töre Bale Süitinden Seçmeler" Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO)

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