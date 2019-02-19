Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, müzik tarihine yön veren iki büyük besteci Johann Sebastian Bach ve Ludvig van Beethoven'ın unutulmaz eserleriyle seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre konserde, Bach ailesinin bir diğer üyesi, Johann Sebastian Bach'ın oğlu Carl Philipp Emanuel Bach'ın "mi minör senfonisi" çalınacak.

Çok sesli müzikte çığır açan barok dönem bestecisi Johann Sebastian Bach'ın "concerto grosso" stilinde yazdığı Brandenburg konçertolarından 6'ncısı, orkestranın viyola sanatçıları Aslıhan Kupşi ve Şirin Hasanova'nın solistliğinde seslendirilecek.

Seyirci, Beethoven'ın, özgürlük ve eşitlik düşüncelerini ustaca işlediği ikinci olgunluk dönemi eseri "Eroica" (kahramanlık) başlıklı 3. senfonisini, BBDSO şefi Dağhan Doğu'nun yönetiminde dinleme imkanı bulacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 21 Şubat Perşembe günü verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

