BBDSO'dan devlet sanatçısı Hikmet Şimşek anısına konser

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), vefatının 17'nci yılında devlet sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek anısına verdiği konserde Rus keman virtüözü Fedor Rudin'i konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yardımcı şefi Cem'i Can Deliorman yönetti.
Konserde, Joseph Haydn'ın "Senfoni no: 49",
Ludwig Van Beethoven'ın "Senfoni Eroica 2. Bölüm" ve "Keman Konçertosu op. 61" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Gecede, keman virtüözü Fedor Rudin'in sahne performansı sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
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