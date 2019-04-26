Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde çocuk viyolonsel sanatçısı İdil Bursa'yı solist olarak ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, BBDSO orkestra şefi Dağhan Doğu yönetti.
Gecede, "Disney Müzikalleri" ve Max Bruch'un "Kol Nidrei" gibi eserleri, BBDSO ve viyolonsel sanatçısı İdil Bursa tarafından seslendirildi.
Konserde ayrıca Disney'in sevilen çizgi film müzikleri Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu eşliğinde söylendi.
Konser sonunda İdil Bursa ve Dağhan Doğu izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
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