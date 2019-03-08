HABER

BBDSO'dan "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 02:15 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Konserde, dört kadın sanatçıdan olan önemli oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet konuk olarak sahne aldı.

Gecede, Franz Schubert'in "Senfoni no:4", Utar Artun'un "Yaylı Kuartet ve Orkestra İçin Konçerto " gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandıRTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya emekçi kadınlar günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Cemi-i Can Deliorman 'Nemeth Quartet''

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

RTÜK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullular dikkat! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı

CHP'den 'Kadın Bakanlığı' önerisi

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.