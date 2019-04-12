Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "Griffiths-Hallynck" konserinde sanatçı Howard Griffiths'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, aldığı ödüllerle önde gelen orkestra şefleri arasında gösterilen Griffiths yönetti.

Fransız besteciler Ravel ve Saint-Saens ile Rus besteci Şostakoviç'in eserlerinin yanı sıra Maurice Ravel'in "Pavane", Dimitri Şostakoviç'ın "Senfoni no:1" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecede sahne alan solist piyanist Muhiddin Dürroğlu'nun da performansı beğeni kazandı.

Konser sonunda Muhiddin Dürroğlu ve Howard Griffiths uzun süre alkışlandı.

