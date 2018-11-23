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BBDSO'dan Hasan Ferit Alnar'ı anma konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:46 | Son Güncelleme

BBDSO'dan Hasan Ferit Alnar'ı anma konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), vefatının 40'ıncı yılında ünlü besteci Hasan Ferit Alnar için anma konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Orhun Orhon'un yönettiği konserde, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu sahne aldı.

Konserde, Nejat Başeğmezler'in "Giresun'un Kayıkları", Hasan Ferit Alnar'ın "Kanun Konçertosu" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Tahir Aydoğdu ve Orhun Orhon'un performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Hasan Ferit Alnar Tahir Aydoğdu

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