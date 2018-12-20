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BBDSO'dan İsmet İnönü'yü anma konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 23:51 | Son Güncelleme

Konserde Alman keman sanatçısı Nicolas Koeckert sahne aldı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ölümünün 45'inci yılında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü anma konseri verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Emin Güven Yaşlıçam yönetti.

Alman keman sanatçısı Nicolas Koeckert'in sahne aldığı konserde, Eduard Lalo'nun, "İspanyol Senfonisi" ve Georges Bizet'in "Carmen Operası Süitlerinden Seçmeler" isimli ünlü eserleri seslendirildi.

İki Fransız bestecinin eserlerini BBDSO eşliğinde seslendiren sanatçı Koeckert, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) İsmet İnönü Nicolas Koeckert

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